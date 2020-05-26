Названы сроки завершения испытаний первого носителя "Посейдонов"

Стали известны некоторые подробности испытаний первого опытного носителя подводных беспилотников "Посейдон", которые на Западе уже известны под грозным названием "машины Судного Дня".

В частности, указывается срок этих испытаний. Речь идет об атомной субмарине проекта 09852 "Белгород". Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ОПК, планируется, что подлодка будет испытываться в течение полутора лет.

"В случае удачного испытания подлодка будет готовиться к передаче ВМФ", - цитирует агентство своего собеседника.

Субмарина была переработана из проекта 949А "Антей" в проект 09852 специально под "Посейдон". Ее спустили на воду в 2019 году в Северодвинске.

Между тем стало известно о том, что первый пуск "Посейдона" с борта "Белгорода" планируется осуществить уже осенью.