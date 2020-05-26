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26.05.2020,  
09:02
Текст:  Михаил Русин

Названы сроки завершения испытаний первого носителя "Посейдонов"

Фото: Павел Львов/РИА Новости Фото: Павел Львов/РИА Новости
Фото: Павел Львов/РИА Новости
Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости
National Interest назвал "Посейдон" главным оружием Судного дня

Стали известны некоторые подробности испытаний первого опытного носителя подводных беспилотников "Посейдон", которые на Западе уже известны под грозным названием "машины Судного Дня".

В частности, указывается срок этих испытаний. Речь идет об атомной субмарине проекта 09852 "Белгород". Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ОПК, планируется, что подлодка будет испытываться в течение полутора лет.

"В случае удачного испытания подлодка будет готовиться к передаче ВМФ", - цитирует агентство своего собеседника.

Субмарина была переработана из проекта 949А "Антей" в проект 09852 специально под "Посейдон". Ее спустили на воду в 2019 году в Северодвинске.

Между тем стало известно о том, что первый пуск "Посейдона" с борта "Белгорода" планируется осуществить уже осенью.

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