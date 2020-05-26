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26.05.2020 21:00
Рубрика: В мире

Подъемные механизмы

Немецкая Lufthansa станет немножко государственной
Текст: Евгений Гайва
Российская газета - Федеральный выпуск № 112(8166)
Ведущая авиакомпания Германии Lufthansa получит от властей страны масштабную финансовую помощь для преодоления кризиса, вызванного пандемией.
Фото: AP / Michael Probst Фото: AP / Michael Probst
Фото: AP / Michael Probst

Деньги дадут не безвозмездно. Правительство ФРГ согласовало с авиакомпанией условия помощи, сообщил 26 мая немецким СМИ министр финансов Германии Олаф Шольц. Правительство выкупит 20% акций за 0,3 млрд евро и получит два места в наблюдательном совете группы. То есть впервые с 1997 года компания станет частично государственной.

Авиакомпании в апреле снизили перевозки на 92 процента

Остальные деньги дадут государственная банковская группа KfW в виде так называемых консорциальных кредитов на 3 млрд евро и национальный стабилизационный фонд WSF, который вложит 4,7 млрд евро и приобретет право негласного участия в компании.

Пример Германии, когда государство поддерживает частную авиакомпанию, в этот кризис уже не единственный. В апреле стало известно, что американские авиаперевозчики получат от минфина США помощь на 25 млрд долларов. Часть финансирования предоставят в качестве ссуд под низкий процент. Государственные деньги должны пойти на зарплаты сотрудникам и поддержку операционной деятельности.

В сложившихся условиях вмешательство государства в бизнес-среду неизбежно, считает эксперт Института комплексных стратегических исследований Наталья Чуркина. "Меры поддержки могут носить более системный характер, когда они распространяются на всю отрасль, а не на отдельную компанию, например, снижение налоговой нагрузки. Это позволит снизить влияние государства на конкуренцию на рынке", - рассказывает она.

Крупнейшая авиакомпания в Латинской Америке объявила о банкротстве

В частности, в США степень участия государства в авиационной отрасли станет заметно выше, чем она была со времен правления президента Рональда Рейгана, добавляет директор Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Михаил Блинкин. Рейган провел радикальную приватизацию, государство ушло из американской экономики, поясняет он.

Однако огосударствлять такие абсолютно коммерческие отрасли, как транспорт, государству невыгодно. Как только кризис будет преодолен, государство снова выйдет из отрасли, уверен эксперт. "Сейчас происходит интересная тенденция. Но никто не усматривает в этом кардинальный поворот к социализму", - сказал Блинкин.

В мире Европа Германия

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