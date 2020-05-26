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26.05.2020,  
14:42
Текст:  Сергей Птичкин

Новое поколение: что известно о стелс-бомбардировщике ПАК ДА

Начато строительство первого опытного бомбардировщика-ракетоносца нового поколения.
Фото: КИНОКОМПАНИЯ ОФИЦЕРЫ ВКС и ВМФ РОССИИ / youtube.com Фото: КИНОКОМПАНИЯ ОФИЦЕРЫ ВКС и ВМФ РОССИИ / youtube.com
Фото: КИНОКОМПАНИЯ ОФИЦЕРЫ ВКС и ВМФ РОССИИ / youtube.com

Разработка рабочей конструкторской документации завершена. Изготовлением элементов планера первой машины займется один из авиазаводов в структуре Объединенной авиастроительный корпорации. Более того, в настоящее время уже ведется изготовление кабины самолета. Окончательная сборка всего самолета должна завершиться в 2021 году. Об этом сообщило информагентство ТАСС со ссылкой на свои источники в оборонно-промышленном комплексе.

Фото: Павел Львов / РИА Новости
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Работы идут под грифом "совершенно секретно", поэтому подробности того, как будет выглядеть наш бомбер будущего, не разглашаются. Тем не менее о нем - изделии 80 проекта ПАК ДА - уже кое-что известно.

Первая открытая информация о перспективном авиационном комплексе дальней авиации появилась в марте 2017 года. И сообщил об этом опять же ТАСС. Тогда заявлялось, что построен первый полноразмерный макет перспективного авиационного комплекса Сделали его из дерева на фирме "Туполев", которая, как сообщалось, является основным разработчиком этого комплекса, создаваемого для ВКС России. Тогда уточнялось, что построено несколько макетов ПАК ДА из композитных материалов, а также полноразмерный макет из дерева. При этом особо обговаривалось, что макеты выполнены по схеме "летающее крыло". Появились даже фотографии одной из версий перспективного самолета. Сообщалось, что работы над бомбардировщиком будущего начались на "Туполеве" еще в 2009 году.

В ноябре 2018 года появилась новая информация. Сайт госзакупок опубликовал объявление о тендере на опытно-конструкторские работы по двигателю для перспективного авиационного комплекса дальней авиации. Кто в нем победил - позже не объявлялось.

Та публикация позволила более точно представить характеристики новой машины.

Фото: 88 Air Base Wing Public Affairs / wikimedia.org
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По заявленным требованиям, основная и дублирующая электронные системы двигателя должны обеспечить полет бомбардировщика продолжительностью до 30 часов. Системы топливопитания и гидромеханического регулирования должны работать при околонулевых и отрицательных перегрузках до 2,7 g и при температурах от минус 60 до плюс 50 градусов Цельсия. Минимальный срок службы изделия должен составлять 12 лет с возможностью продления срока эксплуатации до 21 года. Отдельно отмечено, что двигатель должен быть устойчив к воздействию поражающих факторов ядерного оружия.

Сегодня о ПАК ДА можно сказать следующее. Построят его по схеме "летающее крыло" с максимальным использованием технологий невидимости "стелс". При этом угловатые обводы, как в американских самолетах, уменьшающие так называемую эффективную отражающую поверхность, но ухудшающие аэродинамические характеристики, не станут играть основной роли. Невидимость обеспечит специальное радиопоглощающее покрытие, кстати, отечественное ноу-хау, и максимально возможное применение композитных материалов. Свою роль сыграют и новейшие средства радиоэлектронной борьбы.

Все ракетно-бомбовое оружие разместят внутри фюзеляжа и крыльев, что тоже снизит вероятность обнаружения нового бомбардировщика радарами противника.

Российский ПАК ДА, скорее всего, в своем проекте будет иметь открытую платформу, что позволит оперативно перестраивать уже выпущенные самолеты под решение новых задач, которые могут возникнуть даже в отдаленном будущем. Скорость ПАК ДА, в отличие от Ту-160, станет дозвуковой, как у Ту-95. Это позволит существенно увеличить дальность полета и время нахождения самолета в воздухе.

Фото: Область 45 / youtube.com
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Существенное отличие перспективного российского бомбардировщика от американских аналогов, как утверждают эксперты, в том, что он может выполнять функции космического перехватчика. Его предполагается вооружить гиперзвуковыми ракетами, которые смогут не только наносить неотразимые удары по наземным целям и авианосным группировкам, но и по всему, что находится в ближнем космосе. В перспективе, и в дальнем. Он сможет уничтожать как военные спутники, так и боеголовки стратегических ракет. Вполне возможно, что основной задачей ПАК ДА станет не классическая - бомбежка вражеских территорий, а новая - перехват космических целей.

В качестве основного оружия, как утверждают специалисты, пока рассматриваются высокоточные ракеты Х-102. Они способны поражать наземные и морские цели, могут оснащаться ядерной боевой частью, имеют дальность полета 5500 км. Хотя более вероятно, что основным станет все-таки гиперзвуковое оружие.

Если проект ПАК ДА состоится, то наша страна первой в мире сможет поставить в строй бомбардировщики-ракетоносцы действительно нового поколения.

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