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Рубрика: Экономика

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Правительство поддержало проект, позволяющий обвиняемым в неуплате налогов расплатиться в ходе суда
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 112(8166)
Правительство России поддержало законопроект, который вводит более гуманные правила для обвиняемых в неуплате налогов. Подсудимый сможет погасить свои долги в ходе процесса и получит шанс остаться свободным человеком. Проект соответствующих поправок в УПК внес в Госдуму Верховный суд России. Сейчас инициатива готовится к первому чтению.
Фото: Владимир Аносов/РГ Фото: Владимир Аносов/РГ
Фото: Владимир Аносов/РГ

"По закону, обвиняемый, полностью возместивший казне ущерб, вправе рассчитывать на прекращение уголовного преследования по обвинению в налоговых преступлениях и неправомерных действиях, связанных с уклонением от уплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в государственный внебюджетный фонд", - пояснил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС
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Но, по его словам, согласно действующей редакции закона, погасить ущерб от преступной деятельности необходимо до момента назначения первого судебного заседания по делу.

На практике это вводит ограничение: если человек погасил долг после начала слушаний, на него гуманные правила уже вроде бы не распространяются. Кто не заплатил до суда, тот опоздал. Поэтому Верховный суд России и предложил расширить временные рамки.

Как отметил председатель правления АЮР Владимир Груздев, в случае принятия предлагаемых поправок в УПК возместить ущерб можно будет в любой момент до удаления суда в совещательную комнату. Тогда суд будет вправе прекратить уголовное дело и освободить обвиняемого от уголовной ответственности. Но данное решение будет приниматься с учетом всех обстоятельств.

"Анализ судебной статистики свидетельствует о том, что обвиняемым в налоговых преступлениях зачастую экономически выгоднее уплатить судебный штраф, чем возмещать ущерб, включая неуплаченную сумму налогов, пени и штрафы, - сказал "РГ" советник Федеральной палаты адвокатов Евгений Рубинштейн. - В этом нет ничего удивительного, поскольку законодательство в отдельных случаях предоставляет возможность выбора нереабилитирующего основания для прекращения уголовного дела".

Он согласен с тем, что нововведение в отдельных случаях поможет подсудимому избежать уголовного наказания, а государству - возместить причиненный ущерб.

Фото: iStock
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"По данным Судебного департамента при Верховном суде РФ, в 2019 году суды рассматривали уголовные дела за совершение налоговых преступлений (ст. 198-199.2 УК РФ) в отношении 1012 человек, - говорит Евгений Рубинштейн. - Из них осуждены были только 576 человек, то есть 57 процентов. В отношении остальных уголовные дела были прекращены по различным основаниям. Причем в связи с возмещением ущерба прекращены уголовные дела в отношении 20 человек, 3,5 процента от всех прекращенных), а в связи с уплатой судебного штрафа - 145 человек, 25 процентов".

По мнению Владимира Груздева, предлагаемые изменения в УПК РФ помогут усовершенствовать практику рассмотрения подобных дел, защитить бизнес от необоснованного уголовного преследования. Он также напомнил, что в конце прошлого года Верховный суд сделал важные разъяснения по особенностям привлечения к уголовной ответственности за налоговые преступления.

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