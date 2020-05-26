Правительство России поддержало законопроект, который вводит более гуманные правила для обвиняемых в неуплате налогов. Подсудимый сможет погасить свои долги в ходе процесса и получит шанс остаться свободным человеком. Проект соответствующих поправок в УПК внес в Госдуму Верховный суд России. Сейчас инициатива готовится к первому чтению.

"По закону, обвиняемый, полностью возместивший казне ущерб, вправе рассчитывать на прекращение уголовного преследования по обвинению в налоговых преступлениях и неправомерных действиях, связанных с уклонением от уплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в государственный внебюджетный фонд", - пояснил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

Но, по его словам, согласно действующей редакции закона, погасить ущерб от преступной деятельности необходимо до момента назначения первого судебного заседания по делу.

На практике это вводит ограничение: если человек погасил долг после начала слушаний, на него гуманные правила уже вроде бы не распространяются. Кто не заплатил до суда, тот опоздал. Поэтому Верховный суд России и предложил расширить временные рамки.

Как отметил председатель правления АЮР Владимир Груздев, в случае принятия предлагаемых поправок в УПК возместить ущерб можно будет в любой момент до удаления суда в совещательную комнату. Тогда суд будет вправе прекратить уголовное дело и освободить обвиняемого от уголовной ответственности. Но данное решение будет приниматься с учетом всех обстоятельств.

"Анализ судебной статистики свидетельствует о том, что обвиняемым в налоговых преступлениях зачастую экономически выгоднее уплатить судебный штраф, чем возмещать ущерб, включая неуплаченную сумму налогов, пени и штрафы, - сказал "РГ" советник Федеральной палаты адвокатов Евгений Рубинштейн. - В этом нет ничего удивительного, поскольку законодательство в отдельных случаях предоставляет возможность выбора нереабилитирующего основания для прекращения уголовного дела".

Он согласен с тем, что нововведение в отдельных случаях поможет подсудимому избежать уголовного наказания, а государству - возместить причиненный ущерб.

"По данным Судебного департамента при Верховном суде РФ, в 2019 году суды рассматривали уголовные дела за совершение налоговых преступлений (ст. 198-199.2 УК РФ) в отношении 1012 человек, - говорит Евгений Рубинштейн. - Из них осуждены были только 576 человек, то есть 57 процентов. В отношении остальных уголовные дела были прекращены по различным основаниям. Причем в связи с возмещением ущерба прекращены уголовные дела в отношении 20 человек, 3,5 процента от всех прекращенных), а в связи с уплатой судебного штрафа - 145 человек, 25 процентов".

По мнению Владимира Груздева, предлагаемые изменения в УПК РФ помогут усовершенствовать практику рассмотрения подобных дел, защитить бизнес от необоснованного уголовного преследования. Он также напомнил, что в конце прошлого года Верховный суд сделал важные разъяснения по особенностям привлечения к уголовной ответственности за налоговые преступления.