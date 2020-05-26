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26.05.2020 04:00
Рубрика: Общество

Онлайн-смены откроются на базе детских лагерей в июне

Текст: Елена Манукиян
Организовать досуг детей в период действия карантинных мер в июне помогут онлайн-смены, об этом "РГ" рассказал и.о. директора Федерального центра детско-юношеского туризма и краеведения, на базе которого развернут координационный центр по организации отдыха и оздоровления детей, Леонид Проценко. Он пояснил, что модель новой формы детской занятости опробована во многих регионах и представляет собой активности, которые транслируются ребенку через интернет.
Фото: Владимир Вяткин / РИА Новости Фото: Владимир Вяткин / РИА Новости
Фото: Владимир Вяткин / РИА Новости

"Это не онлайн уроки, как в школах. Это увлекательная командная работа в групповых чатах. Например, вместе с профессиональными вожатыми дети, оставаясь дома, снимают виртуальное кино или пробуют создать свой театр. Задача вожатых - максимально долго держать ребенка в поле совместной реальной деятельности. Занятия включают физические и творческие активности, задания делятся на индивидуальные и коллективные. Конечно, к оздоровлению они не имеют никакого отношения, но как средство вовлечения в полезную и эффективную деятельность работают хорошо", - пояснил Проценко.

Фото: iStock
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На данный момент известно об открытии 67 онлайн-смен, к 1 июня их количество может увеличиться. Некоторые из них будут принимать детей бесплатно, в отдельных регионах, как в Ульяновской области, рассматривается вопрос о компенсации расходов за путевку на коммерческие онлайн-смены за счет средств местных бюджетов.

Открытие летних оздоровительных лагерей, как ранее сообщил министр просвещения Сергей Кравцов, в большинстве случаев ожидается не ранее июля. Решение будут принимать местные власти, исходя из эпидемиологической ситуации.

"Лагеря к приёму детей готовы. Ждем решений в регионах", - следует из слов руководителя центра Леонида Проценко.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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Он также напомнил, что по-прежнему остаются закрытыми все Черноморские лагеря. А в Краснодарском крае вообще действует жесткий режим для прибывающих: всех гостей сейчас помещают на двухнедельную обсервацию. Поэтому нужно быть готовыми, что, скорее всего, отправить ребенка этим летом получится только в загородные лагеря в пределах своего региона.

По словам Леонида Проценко, возможно, что в некоторых регионах загородные лагеря могут открыться уже в середине июня, а вот городские лагеря в мегаполисах подключатся к организации детского отдыха не раньше 1 августа.

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