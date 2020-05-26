Пандемия в Великобритании привела к росту спроса на загородные дома

Пандемия COVID-19 побудила британцев покупать жилье за городом. Агентства недвижимости, после ослабления карантина с 13 мая, фиксируют рост таких обращений. По данным онлайн-агрегатора недвижимости Rightmove, число посещений сайта вернулось к докарантинному уровню - 5,2 миллиона пользователей в день. А количество онлайн-заявок на 8-10% уже превышает количество обращений за неделю в начале февраля.

"Большинство из 700 клиентов, которые планируют покупку жилья в ближайшие месяцы, намереваются переехать в более просторные дома или в пригород", - цитирует РИА Новости представителей агентства Savills.

По словам экспертов, приобрести свой дом сейчас стараются и молодые пары. Особым спросом пользуются жилые квадраты в районах Уондсворта, Баттерси и Излингтона. При этом жители Великобритании не спешат быстро заключать договоры. Большинство дожидаются снижения цен на рынке. Специалисты в этом вопросе осторожны, по их оценкам значительного уменьшения стоимости жилья даже после отмены карантина ожидать не стоит. А вот краткосрочное снижение стоимости на 5-10% - вполне вероятно.