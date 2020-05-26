Ситуация с коронавирусом в целом по стране стабилизируется после прохождения пика. С учетом этого Владимир Путин поручил начать подготовку к Параду Победы - он состоится 24 июня. Марш "Бессмертного полка" - на месяц позже, 26 июля, в день ВМФ. Об этом президент заявил на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу, поручив обеспечить строжайший режим безопасности.

Констатировав, что ситуация и в стране, и в большинстве регионов, и в самих Вооруженных Силах стабильна, а во многих местах стабилизируется после прохождения пика заболеваний, глава государства объявил о принятых решениях. "Приказываю начать подготовку к военному Параду в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне - в столице России, Москве и других городах. Мы сделаем это 24 июня - в день, когда в 1945 году состоялся легендарный, исторический Парад победителей, когда по Красной площади прошли бойцы, сражавшиеся под Москвой и защищавшие Ленинград, дравшиеся под Сталинградом, освобождавшие Европу, бравшие штурмом Берлин", - заявил Путин.

Владимир Путин: Приказываю начать подготовку к военному Параду в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне - в Москве и других городах

Верховный главнокомандующий поручил обеспечить самые строгие требования безопасности при подготовке и проведении Парада. "Риски для всех его участников должны быть сведены к минимуму, а лучше - исключены", - сказал он.

"К сожалению, такие строгие режимы безопасности мы по объективным причинам не можем обеспечить при проведении марша "Бессмертного полка", который объединяет в одном строю миллионы наших граждан, когда по улицам наших городов идет нескончаемый людской поток. Здесь уже, конечно, никакой дистанции соблюсти невозможно по определению", - продолжил Путин и предложил провести марш "Бессмертного полка" тоже после парада, но другого, на месяц позже, 26 июля. "Это еще один день нашей ратной славы - День Военно-Морского Флота России", - заметил он. В этот же день пройдет традиционный Военно-морской парад на главных базах ВМФ.

Глава государства при этом заметил, что власти будут оценивать возможные риски в предстоящие месяцы. "И, конечно, если, по мнению специалистов, нельзя будет обеспечить безопасность в полной мере, то примем решение о возможном переносе марша "Бессмертного полка" на другие, более поздние сроки", - добавил он. "Но будем надеяться, что все задуманное нам удастся сделать в те сроки, о которых я сказал сейчас", - подчеркнул Путин.

При этом руководствоваться будут только ответственным подходом. "Повторю: жизнь, здоровье, безопасность людей - для нас главная, безусловная ценность", - заявил президент.

Жизнь и здоровье людей - главная ценность. Поэтому "Бессмертный полк" может быть перенесен, если эпидемиологическая ситуация потребует

Сергей Шойгу доложил, что пик заболеваемости COVID-19 в армии преодолен во второй половине апреля, а к началу июня обстановка "войдет в состояние плановой". "Всего с начала марта в Вооруженных силах были инфицированы 5,5 тысячи человек. На сегодняшний день вылечены и выписаны 3,5 тысячи", - сообщил министр.

Снижения боеспособности в условиях новых вызовов не произошло, заверил глава военного ведомства. Ядерная триада поддерживается на уровне, позволяющем гарантированно осуществлять стратегическое сдерживание. Корабли несут службу в оперативно важных районах Мирового океана: в море 57 боевых кораблей и судов обеспечения, в том числе 30 - в дальней морской зоне. Группировка войск в Сирии продолжает выполнять миротворческие и гуманитарные задачи.

Шойгу также доложил, что состоятся учения "Кавказ-2020", а в августе пройдут форум "Армия" и Армейские игры. Ведомство приступило к подготовке и "сочинских совещаний" по ОПК, которые обычно проводит президент. "Надеюсь, в ближайшее время сможем провести", - добавил он. План подготовки зимнего периода обучения выполнен фактически в полном объеме, также отметил министр. На июнь - август перенесена незначительная часть мероприятий, которая касается совместного учения с зарубежными коллегами.

Специалисты 48-го ЦНИИ войск РХБЗ минобороны до конца июля завершат клинические исследования вакцины от коронавируса. Сейчас завершаются доклинические исследования экспериментального образца. Окончание этих работ - 1 июня, сообщил министр. Разработка ведется совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи.

Все российские военные медики, боровшиеся с COVID-19 в Европе, здоровы. Минобороны оказало помощь Италии, Сербии, Боснии и Герцеговине, Армении: провели дезинфекцию 140 населенных пунктов. "Работа сводных отрядов в этих странах завершена. Техника выведена. Личный состав возвращен в пункты постоянной дислокации. Все военнослужащие здоровы, с ними проводится комплекс карантинных мероприятий", - доложил Шойгу.

Одно из главных поручений - контроль за работой ОПК. Из 1013 головных предприятий работает 990, сообщил министр. Все направления, где была "настороженность о невыполнении гособоронзаказа", подтянуты хорошо, оценил он. С начала года войска получили более 750 образцов новейшего и модернизированного вооружения - 58 самолетов и вертолетов, более 40 боевых бронированных машин, свыше 500 многоцелевых автомобилей, а также 75 комплексов с беспилотными летательными аппаратами. В условиях ограничительных мер по противодействию коронавирусу задействовано 72 процента производственных мощностей предприятий ОПК.

К концу июня военные построят в регионах несколько медцентров по лечению людей с коронавирусом. "До 30 июня по вашему поручению планируем построить один многофункциональный медицинский центр с современным оборудованием в Воронеже на 200 койко-мест... и в Дагестане три центра - в Каспийске, Дербенте, Хасавюрте", - рассказал Шойгу. В Дагестане для борьбы с пандемией задействовано более 300 военнослужащих и около 100 единиц спецтехники. На Олимпиадинском горно-обогатительном комбинате в Красноярском крае развернут мобильный госпиталь на 100 койко-мест.

Верховный главнокомандующий отметил профессиональную работу личного состава Вооруженных сил. "С самой лучшей стороны проявили себя военные врачи, подразделения минобороны, которые оказывали помощь гражданам Италии, Сербии, Боснии и Герцеговины, еще ряда стран в борьбе с эпидемией коронавируса", - оценил Путин, сообщив, что от некоторых стран сейчас тоже идут предложения о помощи. "Правда, пик у нас уже, по мнению специалистов, считается пройденным. Тем не менее все, что вы сделали, идет в общую копилку нашего взаимодействия с партнерами во всем мире", - заметил Владимир Путин.

В Дагестане и в других регионах страны специалисты минобороны действуют мужественно и грамотно, оперативно локализуя очаги инфекции, похвалил президент. Так же четко решена задача и по развертыванию 16 многопрофильных медицинских центров. Путин не сомневается, что такие современные госпитали будут открыты в Дагестане и Воронежской области в срок.

Дату Парада Победы Владимир Путин объявил в ходе рабочей встречи с министром обороны Сергеем Шойгу. Фото: РИА Новости

Мнения

Владимир Шаманов, Герой России, председатель Комитета по обороне Госдумы:

- Сегодня, как и тогда 75 лет назад, каждый Парад в честь Великой Отечественной войны рассматривается как триумф народа-победителя. Советский Союз освободил Европу от нацистской оккупации. И это факт, который никому не дано перечеркнуть. Уверен, что Парад будет проведен на высочайшем уровне. И мы увидим всю красоту нашей армии. Слава народу-победителю, слава нашим великим дедам и прадедам, спасибо им за Победу.

Евсей Рудинский, летчик-штурмовик, участник Великой Отечественной войны, член экспертного совета "Офицеров России":

- Меня, конечно, радует решение провести Парад Победы 24 июня. И важно, что именно в этот день - ведь 75 лет назад в 1945 году прошел исторический Парад Победы на Красной площади. Это очень важно, что парад в этом году все-таки пройдет, несмотря на вмешавшуюся пандемию коронавируса. Потому что вряд ли кто из ветеранов уверен, что доживет до 80-летнего юбилея победы. Поэтому очень важно отметить 75-летие Победы. Важно напомнить всем об этой величайшей победе.

Сергей Липовой, Герой России, председатель Президиума "Офицеров России":

- 24 июня - еще один знаменательный день в истории Великой Отечественной Войны. Именно тогда в 1945 году прошел первый послевоенный Парад Победы, поэтому нами и было ранее предложено перенести отмененный из-за эпидемии коронавируса Парад именно на эту дату.

Что же касается приказа Президента по обеспечению мер безопасности участников, то сама формулировка более чем верна: риски должны быть не то что сведены к минимуму, а совершенно исключены. Благо, стараниями медиков и властей эпидемия сходит на нет и обеспечить данный уровень безопасности представляется вполне возможным.

Василий Лановой, Народный артист СССР, сопредседатель Центрального штаба Общероссийского общественного движения "Бессмертный полк России":

- Последние годы я бываю на каждом Параде Победы. Я очень рад, что это все-таки свершится, и я очень ждал, что так будет. Владимир Владимирович Путин обещал, что это обязательно состоится. И 75-летие Победы мы не могли пропустить. Никак. Потому что это всегда рождает для народа какие-то золотые мгновения истинной, настоящей многовековой мудрости. Лишать нас такого события было бы неправильно и нехорошо.