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Рубрика: Власть

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Передать документы в суд можно через нотариуса
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Неделя № 113(8167)
Нотариусы предлагают в период пандемии воспользоваться специальной услугой: передавать документы в различные организации, в том числе государственные органы, через нотариуса.
Нотариус может передать документы по адресу как в бумажном, так и электронном виде. Фото: Виктор Васенин Нотариус может передать документы по адресу как в бумажном, так и электронном виде. Фото: Виктор Васенин
Нотариус может передать документы по адресу как в бумажном, так и электронном виде. Фото: Виктор Васенин

Как подчеркнул Константин Корсик, сегодня, когда продолжают действовать ограничения на личный прием во многих организациях, именно нотариат может оказать гражданам помощь при передаче юридически значимых документов по нужным адресам.

Фото: iStock
За месяц через нотариусов было передано более 10,6 тысячи документов

Как сообщили "РГ" в Федеральной нотариальной палате, в апреле граждане 10 670 раз обратились за этой услугой к нотариусу. Количество таких действий выросло. В апреле прошлого года нотариусов просили доставить документы по адресу 9 тысяч раз. Как поясняют эксперты, в случае обращения к нотариусу для передачи документов другим лицам у нотариуса есть два варианта действий.

Если получатель принимает документы в электронном виде, то бумаги переводятся в электронный формат с сохранением их юридической силы и направляются получателю. Либо документы направляются в бумажной форме. "В любом случае уже нотариус отвечает за передачу такого документа, что часто позволяет заявителю подтвердить выполнение им своих обязательств", - подчеркивают в ФНП.

Член правления ФНП Александра Игнатенко, отвечая на вопрос "РГ", пояснила, что нотариусы также вправе передавать документы в суд, и такие примеры есть.

10,6 тысячи раз в апреле нотариусы передали те или иные документы в различные организации или гражданам

"Да, сегодня есть у нас инструмент передачи заявлений, вообще каких-то документов от физических лиц другим гражданам и юридическим лицам, это значит, что мы можем передать ваши документы в соответствующий суд, - сказала Александра Игнатенко. - Поскольку я являюсь действующим нотариусом, я имела сама такой опыт, когда взаимодействовала с арбитражным судом Крыма, передавая туда соответствующие документы в электронной форме по конкретному гражданскому делу".

Напомним, сейчас суды постепенно возобновляют свою работу: режим работы определяется в каждом конкретном регионе, исходя из местных условий. Во многих судах личный прием документов по-прежнему приостановлен. Передать их можно либо по почте, либо по электронным каналам. Но для того, чтобы бумажный документ при переводе в цифру сохранял свою юридическую силу, необходимо выполнить определенные условия. Проще всего сделать это, обратившись к нотариусу.

Фото: Виктор Васенин
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"Такое нотариальное действие, как возможность перевести документ в электронный вид и обратно с сохранением его юридической силы, создать удостоверенный электронный документ, в условиях ограничительных мер может оказать значительную поддержку", - рассказал президент Федеральной нотариальной палаты Константин Корсик. - Нотариус может перевести документы в электронный вид, а также в порядке статьи 86 Основ законодательства РФ о нотариате передать их. Тем самым нотариус берет на себя ответственность за передачу документов в нужном формате, а гражданам нет необходимости нарушать режим самоизоляции для подачи документов, тем более - между регионами".

В четыре раза выросла доля такого нотариального действия, как "нотариальная телепортация" документа: удостоверение равнозначности электронной и бумажной версии документа. За этим действием обратились почти 190 тысяч раз.

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