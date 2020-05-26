Первый министр топлива и энергетики России умер от коронавируса

В возрасте 68 лет от коронавирусной инфекции скончался Владимир Лопухин, бывший министр топлива и энергетики России, член первого состава правительства при президенте Борисе Ельцине. Об этом сообщил РБК.

Владимир Лопухин занимал пост министра топлива и энергетики России в течение пяти месяцев с ноября 1991 года по май 1992 года, совмещая его с должностью заместителя председателя Специальной комиссии Правительства РФ по оперативному регулированию ресурсообеспечения.

С 1992 года Лопухин оставил госслужбу и занимался банковским делом и аналитикой.