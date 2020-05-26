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26.05.2020 21:37
Рубрика: Власть

Песков поделился своим опытом борьбы с коронавирусом

Текст: Кира Латухина
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал в колонке для ТАСС о мерах предосторожности в связи с коронавирусом и отношении к масочному режиму.
Фото: REUTERS/Maxim Shemetov Фото: REUTERS/Maxim Shemetov
Фото: REUTERS/Maxim Shemetov

"Моя первая эмоция на положительный тест - это чувство досады", - заметил Песков. Ведь больше месяца жизнь шла по непривычному сценарию: вся семья сидела дома, "очень жестко и бескомпромиссно, со всеми мерами предосторожности, без прямых контактов с внешним миром", и сам он, хоть и ходил на работу, но с минимумом контактов и регулярными тестами… "Конечно, было определенное чувство, что все принимаемые меры и особый режим помогут избежать этой участи", - заметил представитель Кремля.

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
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"Когда пришел положительный тест, первое - это чувство досады. Второе - это чувство надежды, что именно у тебя это пойдет по легкому, бессимптомному сценарию. А третье - это, наверное, чувство страха. Что если это не пойдет по легкому сценарию? Ну и, конечно, переживание за родных. Потому что у меня большая семья, нас много живет вместе. И первая мысль - что будем делать, если заболеем все", - продолжил Песков.

"Потом наступают ограничения. Меня спрашивали, работают ли они в современном свободном мире? Конечно, работают!" - сказал Песков. "Любой думающий человек понимает, насколько этот вирус опасен для здоровья и насколько это может быть опасно даже для жизни. Поэтому тут даже скорее преобладают не внешние, а самоограничения", - добавил он.

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости
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В масштабах страны эти решения давались непросто, но, как сказал президент Владимир Путин, "здесь интуичить не надо", процитировал Песков. И глава государства опирался на мнение экспертов, ученых, профильных ведомств. "Все эти решения опирались на абсолютно трезвый научный подход, это, конечно, не решения с кондачка", - заверил он. И то, как ситуация развивалась и развивается, абсолютно точно доказывает верность этих решений.

"Мы получили опыт борьбы с пандемией... Теперь мы знаем, как вести себя и что делать", - продолжил пресс-секретарь главы государства. Песков считает, что не надо гипертрофированно оценивать влияние пандемии. "Но нужно трезво давать оценку. И понимать, что все проходит и это пройдет", - добавил он.

"Так что о личных выводах скажу так: маска на время пандемии - да. Когда пандемия пройдет - нет", - заключил представитель Кремля.

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