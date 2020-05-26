Песков вернулся к рабочему графику из дома

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, выйдя из больницы, где проходил лечение после положительного анализа на коронавирус, сейчас работает из дома.

Представитель Кремля после перерыва снова провел традиционный телефонный брифинг с журналистами.

"Пока в домашнем режиме, но возвращаюсь к рабочему графику", - сказал Песков. "После больницы некий карантин предусмотрен и какие-то нюансы нужно долечить", - добавил он.

На вопрос, в какой из больниц проходило лечение, представитель Кремля ответил, что в одной из московских. Песков также поблагодарил медиков.