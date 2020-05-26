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26.05.2020 17:37
Рубрика: В мире

Почему мастера традиционных боевых искусств проигрывают в схватках

Текст: Константин Волков

Очередное соревнование по единоборствам, прошедшее недавно в китайской провинции Шаньдун, закончилось поражением известного в Китае мастера традиционного боевого искусства Тайцзицюань Мао Багуо. Поражение ему нанес простой любитель рукопашного боя Ван Циньминь. Произошедшее вызвало широкую дискуссию в Китае, к которой подключилась даже газета "Жэньминь жибао", официальное издание ЦК КПК.

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Отмечается, что это далеко не первый раз, когда мастера традиционных боевых искусств проигрывают поединки, что заставляет относиться к старинным боевым практикам (а в Китае насчитывается более 300 школ) с недоверием.

Традиционные боевые искусства могли устареть, считает "Жэньминь жибао". Они направлены в первую очередь на физическую подготовку в целом и на выполнение зрелищных приемов, а не на реальный бой. Тогда как современные боевые искусства, такие как ММА, дзюдо, бокс, Крав-мага и другие отбросили все декорации, оставив только функциональную часть. Их цель - победа в бою, а не шоу. Поэтому схватку представителей традиционного и нового направлений даже уподобляют поединку противников, у одного из которых старинный бронзовый меч, а у другого - современный стальной.

Плюс, отмечает издание, большой урон имиджу традиционных боевых искусств наносят разные шарлатаны. Например, один представлялся бойцом из Шаолиня и нанимал за деньги иностранных чемпионов-боксеров, чтобы те проигрывали ему в схватке.

Однако, как рассказал "РГ" Александр Федин, китаист, официально перечисленный к 7-му поколению Тайцзицюань семьи Ян, вряд ли стоит ставить вопрос о преимуществе одной боевой школы над другой. Вопрос в практике и подготовке. "На записи боя Мао Багуо и Вана Циньминь видно, что "мастер тайцзи" Мао, немолодой уже человек, неумело семенит ногами, что говорит, по сути, об отсутствие каких-либо навыков и опыта ведения поединков. Да и кто такой сам Мао Багуо сказать сложно. "До появления данного видео об этом человеке в мире китайских традиционных боевых искусств ничего известно не было, - отметил Федин. - Но надо учитывать, что в Тайцзицюань есть разные стили и школы, есть направления, где отрабатываются практические навыки, а есть те, где вся подготовка ограничена исполнением формальных комплексов".

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
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Любые боевые искусства, говорит Федин, складываются из набора приемов и качества подготовки бойца. Причем второй фактор крайне важен, так как набор приемов вне бойца, сам по себе мало полезен. "Поэтому нет лучших или худших боевых искусств, есть те, кто умеет или не умеет пользоваться приемами и адаптировать их к конкретной ситуации, - считает эксперт. - В традиционных школах боевых искусств, во второй половине двадцатого века, все больше внимания уделяется исполнению формальных комплексов, и очень мало выработке практических навыков. Вероятно, Мао принадлежит к такому направлению. Но надо отметить, что любое современное боевое искусство, если рассматривать например формат ММА, содержит в своем арсенале множество приемов пришедших из традиционных боевых искусств, но если ММА будет превращено в бесконтактное шоу, то и там очень быстро настанет выхолащивание и потеря прикладной эффективности".

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