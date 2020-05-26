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26.05.2020 00:10
Рубрика: Экономика

Только свой бензин

Правительство запретило ввоз топлива в Россию до октября
Текст: Сергей Тихонов
Российская газета - Столичный выпуск № 111(8165)
Импорт в Россию большинства видов автомобильного, судового и авиационного топлива до 1 октября этого года запрещен постановлением правительства от 25 мая.

Запрет касается всех марок бензина и дизельного топлива, керосина, топлива для реактивных двигателей, газойля и судового топлива. Согласно тексту постановления, ограничения на импорт введены для обеспечения энергетической безопасности России и стабилизации ситуации на внутреннем рынке. Запрет не распространяется на транзитные перевозки и поставки между регионами с пересечением государственной границы.

Фото: iStock
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Идея запретить ввозить в Россию топливо из-за рубежа появилась в начале апреля после резкого падения цен на нефть на фоне пандемии коронавируса. Тогда не только оптовые, но и розничные цены в Европе, Китае и Южной Корее стали ниже внутренних цен в России, которые менее зависимы от котировок барреля из-за особенностей налогообложения отечественной нефтеперерабатывающей отрасли. Действующий сейчас в России демпфирующий механизм, нивелирует влияние цен на нефть на стоимость топлива и позволяет избегать резких скачков цен. Он работает как на доплату нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) в случае высоких котировок барреля (компенсируя снижение прибыли компаний при поставках на внутренний рынок), так и на изъятие дополнительных доходов НПЗ в бюджет в случае низких цен на нефть. В кризисной ситуации общего падения спроса на нефтепродукты из-за карантинных ограничений производители автомобильного, авиационного и судового топлива в Европе и Азии получали возможность компенсировать потери в своих странах за счет экспорта в Россию. А это могло негативно сказаться на объемах производства отечественной нефтепереработки и ее рентабельности. Запрет на ввоз топлива позволит избежать скачков цен и возникновения дефицита разных его видов на внутреннем рынке в дальнейшем.

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