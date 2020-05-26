Правоохранителей и суды просят соблюдать санитарные правила

В региональных судах увеличилось количество судебных процессов. При этом судебные заседания проходят с соблюдением санитарных норм, а допуск в суды во многих регионах по-прежнему ограничен.

Напомним, с 12 мая прекращено действие соответствующего совместного постановления президиумов Верховного суда России и Совета судей. Теперь региональные суды самостоятельно определяют режим работы. В период пандемии особое внимание адвокатского сообщества уделяется соблюдению прав граждан на квалифицированную юридическую помощь. Федеральная палата адвокатов отслеживает, как в регионах суды выходят из ограничительного режима.

Например, в Тверской области местная адвокатская палата обратилась к руководителям органов судебной власти в регионе с просьбой обязать работников судов, конвойной службы, сотрудников СИЗО, неукоснительно соблюдать меры предосторожности, пользоваться средствами защиты. В Нижегородской области адвокатская палата предложила судам рассматривать опасение защитников за свое здоровье в условиях пандемии в качестве уважительной причины для отложения рассмотрения судебного дела. Федеральная палата в режиме онлайн проводит мониторинг ситуации и подключается там, где возникает необходимость.

Кстати, президент России подписал указ о присвоении главе Федеральной палаты адвокатов Юрию Пилипенко звания "Заслуженный юрист РФ". Согласно положению, это звание присваивается высокопрофессиональным юристам за личные заслуги, как правило, не ранее чем через 20 лет с начала ведения юридической практики. Как следует из указа, звание присвоено Юрию Пилипенко за заслуги в укреплении законности, защите прав и интересов граждан, многолетнюю и добросовестную работу.