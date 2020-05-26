Представитель Кишинева впервые участвовала в работе коллегии ЕЭК

Расширился круг участников заседания коллегии Евразийской экономической комиссии, в которой 26 мая впервые за одним столом с представителями Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России приняла участие и полномочный представитель Кишинева Оксана Гречаный, уточнили в пресс-службе ЕЭК.

Молдавский представитель вручила копию письма премьер-министра своей страны Иона Кику в адрес председателя коллегии ЕЭК Михаила Мясниковича, в котором выражается уверенность в том, что "это назначение послужит дальнейшему развитию всестороннего взаимодействия между Молдовой, Евразийской экономической комиссией и государствами - членами Евразийского экономического союза".

"Для нас очень важно участвовать в заседаниях, особенно учитывая то, что Молдова является первым государством-наблюдателем при ЕАЭС. Надеемся, что нашему примеру последуют и другие страны", - подчеркнула Оксана Гречаный.

Как уже сообщал "СОЮЗ", статус наблюдателя при ЕАЭС предоставлен Кишиневу два года назад Высшим Евразийским экономическим советом. "Представитель способствует установлению и поддержанию регулярных контактов соответствующих органов исполнительной власти с комиссией по вопросам развития торгово-экономического взаимодействия, технического, таможенного, санитарного и другим вопросам, отнесенным к сфере ведения комиссии, а также содействует диалогу и сотрудничеству в сферах, представляющих взаимный интерес для государства-наблюдателя и государств-членов", - напомнили в ЕЭК.

Кроме того, представитель и сотрудники его аппарата вправе участвовать по приглашению в заседаниях консультативных органов при комиссии, а также в заседаниях коллегии ЕЭК и совета ЕЭК без права голоса.

Приглашения направляются государству-наблюдателю на все заседания, за исключением заседаний по вопросам, которые признаны закрытыми по просьбе члена Коллегии ЕЭК или государства - члена ЕАЭС, пояснили в пресс-службе.