Президент Беларуси поддержал проект указа по зарплатам бюджетникам

Поддержание заработной платы работников бюджетных организаций Беларуси на уровне не ниже размера минимальной заработной платы будет законодательно закреплено в указе по зарплатам, проект которого одобрил Александр Лукашенко. Это подтвердил во вторник министр финансов Максим Ермолович.

Одна из норм касается и осуществления соответствующих доплат бюджетникам в случае вынужденной неполной занятости или объявления простоя, добавил он.

Комментируя смысл выработки нового документа, министр, которого цитирует БЕЛТА, пояснил, что его "суть заключается в том, чтобы решать проблему, которая возникла в учреждениях бюджетной сферы". Дело в том, уточнил отраслевой руководитель, что социальная инфраструктура страны создавалась с учетом того, что помимо оказания бюджетных услуг ее объекты будут оказывать и услуги населению за плату. "В бюджетных сметах на содержание таких объектов используются и внебюджетные доходы. Особенно это касается учреждений спорта, культуры, здравоохранения", - рассказал Ермолович.

Однако, в связи с сокращением в последние месяцы посещаемости массовых мероприятий, по его словам, резко снизились и источники формирования доходов. И для того, чтобы сохранить коллективы, поддержать людей, которые заняты оказанием платных услуг, решено предпринять меры, в том числе, направленные на формирование источников для оплаты этих расходов.

Соответствующие подходы поддержаны белорусским руководителем, однако оказание поддержки будет производиться в условиях жестких бюджетных ограничений. Речь идет о том, что организациям необходимо сохранять рабочие места, искать новые пути для зарабатывания денег, восстанавливать внебюджетные доходы. "Только в том случае, если эта деятельность по каким-то объективным причинам окажется не выполненной, только тогда в поддержку будет вступать бюджет", - констатировал глава Минфина.

Судя по проекту указа, распорядителям бюджетных средств на республиканском и местном уровнях будет предоставлено право вносить изменения в бюджетные сметы и брать на себя часть расходов, которые должны были оплачиваться за счет внебюджетных доходов организаций. "Но это возможно только в том случае, если таких доходов нет по объективным обстоятельствам и предприятие приняло все усилия", - повторил свою мысль Ермолович, добавив, что "мера указа временная, и постепенно люди будут возвращаться к нормальной жизни. Восстановятся в итоге и бюджетные доходы".

Более того, он дал понять, что, по общей оценке, больших дополнительных бюджетных ресурсов для указанных целей не потребуется. Это будут точечные решения в отношении конкретных организаций. "Произойдет перераспределение. Где-то сэкономятся расходы по другим направлениям. Высвободятся ресурсы, чтобы поддержать тех, кто в этом нуждается", - резюмировал министр.