Президент поручил помочь всем пострадавшим от пожаров и паводков

Помочь каждой семье, пострадавшей от паводков и природных пожаров, поручил Владимир Путин на специальном совещании, которое он провел в режиме видеоконференции. Нельзя за борьбой с коронавирусом забывать об этом, считает он.

Месяц назад президент уже обсуждал с чиновниками и главами регионов эту тему. Но ситуация меняется, и Владимир Путин попросил доложить, где наиболее сложная обстановка, какие меры должны предпринять власти, чтобы выйти из ситуации и главное - поддержать людей. "Чтобы мы за той главной темой, которой сейчас занимаются все, а именно борьбой с коронавирусной инфекцией, не забывали о текущих делах. Они для очень многих людей, для сотен, иногда для тысяч наших людей выходят на первый план", - сказал он. И это естественно в условиях, когда человек лишается жилья, а его жизнь - в опасности.

Глава МЧС Евгений Зиничев доложил, что паводок проходит в соответствии с прогнозами и подходит к завершению. "Традиционно у нас сложно проходили ледоход и паводковые события в Якутии, но уже можно сейчас говорить о том, что на сверхкритические параметры они не вышли. Ледоход в Якутии и во всей России, мы надеемся, завершится в конце этой недели", - сказал он. После затяжного атлантического циклона в Коми, Архангельской и Вологодской областях, в Ненецком автономном округе подтоплены 544 жилых дома, более 2,5 тыс. приусадебных участков, 12 низководных мостов, 26 участков автодорог. Но подтопления домов не носят критического характера. Зиничев уточнил: реагированию привлекается группировка численностью 673 человека и 262 единицы техники, развернуты 30 пунктов временного размещения, пока задействованы лишь два, где находится 21 человек. Оказывается адресная помощь, организована комиссия по оценке ущерба. В течение пяти дней обстановка стабилизируется, считает МЧС.

Врио главы Коми Владимир Уйба доложил, что вторая волна весеннего паводка ожидается в течение недели, в зоне подтопления около 300 человек.

Всего же по стране в 13 регионах в зонах подтопления 491 жилой дом, 461 приусадебный участок, 10 участков автодорог. С начала года также зафиксировано 5 626 очагов природных пожаров на площади более 852 тыс. га, на треть меньше, чем в прошлом году. В результате перехода огня на населенные пункты уничтожено 251 строение.

Глава государства поручил Зиничеву обобщить информацию о паводках и пожарах и оказать помощь всем пострадавшим, а не только там, где режим чрезвычайной ситуации. Например, в Северо-Западном федеральном округе подтоплено 36 населенных пунктов. "Там же люди живут, которые нуждаются в нашей и вашей поддержке", - заметил Путин. Главы регионов должны поддержать всех пострадавших, указал президент. "Везде, где происходят события подобного рода, чтобы не забывали о том, что существуют текущие, подчас очень важные и сложные к решению задачи помимо коронавируса", - подчеркнул он. "Нужно дойти до каждой семьи, чтобы поддержать людей, помочь им, подставить плечо", - призвал президент.

Нужно дойти до каждой семьи, чтобы поддержать людей, подставить плечо

Лесные пожары охватили 13 тыс. га, всего их 64, сообщил министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин. Режим ЧС в лесах введен в четырех регионах: в Забайкальском крае, в одном районе Тывы, одном районе Хакасии и одном районе Иркутской области. Особый противопожарный режим действует в 49 регионах. "В общем, ситуация под контролем", - заявил министр. Президент поддержал просьбу главы Забайкалья о выделении средств на дополнительные пожарные части: речь о 3,8 млрд рублей. Власти края ведут работу с минфином, движение идет. "Доложите потом по результатам. "Движение хорошо, конечная цель - ничто" - это не наш метод. Нам нужен конечный результат", - заявил Путин.