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26 мая 2020 г.

Указ губернатора Псковской области от 26 мая 2020 года № 90-УГ "О внесении изменения в подпункт 2 пункта 12 указа Губернатора области от 15 марта 2020 г. № 30-УГ "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"

В соответствии с Законом области от 19 февраля 2002 г. № 174-ОЗ "О системе органов исполнительной власти Псковской области", Законом области от 17 января 2005 г. № 413-ОЗ "О государственной социальной помощи в Псковской области" постановляю:

1. Внести в подпункт 2 пункта 12 указа Губернатора области от 15 марта 2020 г. № 30-УГ "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" изменение, изложив его в следующей редакции:

"2) совместно с заместителем Губернатора области - председателем Комитета по финансам Псковской области Бариновой Т.А. в связи с введением настоящим указом ограничительных мероприятий (карантина) обеспечить предоставление дополнительных мер поддержки малоимущим одиноко проживающим гражданам в возрасте старше 65 лет, малообеспеченным семьям и иным гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации:

а) за апрель 2020 г. в размере 5 000 руб.;

б) за май 2020 г. в размере 5 000 руб.;".

2. Контроль за исполнением настоящего указа оставляю за собой.

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор области М.Ведерников



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