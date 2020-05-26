Путин объявил дату марша Бессмертного полка - 26 июля

Марш "Бессмертного полка" провести, соблюдая социальную дистанцию, пока невозможно. Марш пройдет 26 июля, после парада ВМФ, заявил президент Владимир Путин на онлайн-встрече с министром обороны Сергеем Шойгу.

"К сожалению, такие строгие режимы безопасности мы по объективным причинам не можем обеспечить при проведении марша "Бессмертного полка", который объединяет в одном строю миллионы наших граждан, когда по улицам наших городов идет нескончаемый людской поток​​​. Здесь уже, конечно, никакой дистанции соблюсти невозможно по определению", - констатировал глава государства.

Именно поэтому Владимир Путин предложил провести марш тоже после парада, но на месяц позже, 26 июля. "Это еще один день нашей ратной славы - День военно-морского флота", - пояснил он.