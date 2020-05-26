Путин объявил дату Парада Победы - 24 июня

Президент объявил, когда пройдет Парад Победы - 24 июня.

Об этом глава государства заявил на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу, которая прошла в видеоформате.

"Приказываю начать подготовку к военному Параду в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне - в Москве и других городах. Мы сделаем это 24 июня", - объявил Владимир Путин.

"В день, когда в 1945 году состоялся легендарный, исторический парад победителей, когда по Красной площади прошли бойцы, сражавшиеся под Москвой и защищавшие Ленинград, дравшиеся под Сталинградом, освобождавшие Европу, бравшие штурмом Берлин", - сказал он.