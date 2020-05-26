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26.05.2020 15:22
Рубрика: Власть

Путин объявил дату Парада Победы - 24 июня

Текст: Кира Латухина
Президент объявил, когда пройдет Парад Победы - 24 июня.

Об этом глава государства заявил на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу, которая прошла в видеоформате.

"Приказываю начать подготовку к военному Параду в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне - в Москве и других городах. Мы сделаем это 24 июня", - объявил Владимир Путин.

Фото: Денис Абрамов/РИА Новости
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"В день, когда в 1945 году состоялся легендарный, исторический парад победителей, когда по Красной площади прошли бойцы, сражавшиеся под Москвой и защищавшие Ленинград, дравшиеся под Сталинградом, освобождавшие Европу, бравшие штурмом Берлин", - сказал он.

Путин объявил дату марша Бессмертного полка - 26 июля

Текст: Кира Латухина

Марш "Бессмертного полка" провести, соблюдая социальную дистанцию, пока невозможно. Марш пройдет 26 июля, после парада ВМФ, заявил президент Владимир Путин на онлайн-встрече с министром обороны Сергеем Шойгу.

Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Путин принял участие в онлайн-шествии "Бессмертного полка"

"К сожалению, такие строгие режимы безопасности мы по объективным причинам не можем обеспечить при проведении марша "Бессмертного полка", который объединяет в одном строю миллионы наших граждан, когда по улицам наших городов идет нескончаемый людской поток​​​. Здесь уже, конечно, никакой дистанции соблюсти невозможно по определению", - констатировал глава государства.

Именно поэтому Владимир Путин предложил провести марш тоже после парада, но на месяц позже, 26 июля. "Это еще один день нашей ратной славы - День военно-морского флота", - пояснил он.

Трансляция "Бессмертного полка онлайн" набрала более 20 млн просмотров
Власть Работа власти Внутренняя политика Президент Правительство Минобороны 75 лет Великой Победы РГ-Видео

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