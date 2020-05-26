Путин определит даты парада и голосования по Конституции

О датах голосования по поправкам к Конституции и проведения парада Победы будет объявлено, когда президент Владимир Путин примет соответствующее решение.

На вопрос, появились ли наметки по датам проведения этих мероприятий и возможно ли, что они будут в один день, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал журналистам: "Это решение, которое, безусловно, будет принимать глава государства на основе всех сводных данных".

Представитель Кремля предложил дождаться, когда президент сообщит о своем решении. На уточняющий вопрос, определены ли уже сроки, Песков ответил: "Как только президент примет решение, мы об этом расскажем".