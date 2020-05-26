Путин: Пик коронавируса в России пройден

Президент назвал пройденным пик распространения коронавируса в России. На встрече с министром обороны в онлайн-формате Владимир Путин заявил: "Пик у нас уже, по мнению специалистов, считается пройденным".

Глава государства приказал начать готовиться к военному Параду Победы в Великой Отечественной войне, который пройдет 24 июня.

Сергей Шойгу также доложил, что пик заболеваемости COVID-19 в армии был преодолен во второй половине апреля, а к началу июня обстановка "войдет в состояние плановой".

"Всего с начала марта в Вооруженных силах были инфицированы 5,5 тысячи человек. На сегодняшний день вылечены и выписаны 3,5 тысячи", - доложил министр.

Снижения боеспособности не произошло, заверил Шойгу.