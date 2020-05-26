Новости

В Минске оценили эффективность реализации госпрограмм 17:30
Минздрав рассказал о порядке госпитализации больных коронавирусом 17:23
На Кубани проверят полицейских, бросивших детей на улице 17:22
Археологи признали древнее сокровище "загадкой, которую не решить" 17:22
Колин Фаррелл показан в образе злодея Пингвина из нового "Бэтмена" 17:20
В Свердловской области произошла вспышка COVID-19 в воинской части 17:17
Установлен новый рекорд скорости интернета 17:16
Путин поддержал планы главы Брянской области участвовать в выборах 17:14
Астрофизики: Земля обязана жизнью галактике Стрельца 17:12
Тизер: объявлена дата выхода финального сезона сериала "Тьма" 17:11
Найден 3500-летний артефакт, рассказывающий о борьбе за власть 17:10
В Крыму открыли для посещения парки двух дворцов 17:05
Зась заявил о нарастающих угрозах безопасности странам ОДКБ 17:00
Первые Geely Atlas Pro появились в Беларуси 17:00
В ЕР предлагают снизить максимально допустимую долю расходов на ЖКХ 16:57
Мосгордума выдвинет федеральную инициативу о запрете продажи детям содержащих сжиженные газы товаров 16:57
Кадыров лично провел совещание Оперштаба Чечни по коронавирусу 16:51
В Коми запретили создавать обсерваторы для вахтовых рабочих 16:49
В Ленобласти самолет с горящим двигателем совершил аварийную посадку 16:37
Трансляция "Бессмертного полка онлайн" завершится на этой неделе 16:29
"Открой#Моспром" переходит в онлайн-формат 16:29
Глава Минприроды РФ: Погода добавляет проблем в ситуации с паводками 16:28
В Поморье СК проверит видео с женщиной и детьми на льдинах 16:27
У актрисы Дарьи Мороз диагностирован коронавирус 16:26
Путин призвал из-за коронавируса не забывать о других проблемах в регионах 16:17
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 25 по 31 мая
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 25 по 31 мая
Как соседям по даче разграничить участки
Как соседям по даче разграничить участки
В России начались клинические испытания препарата против коронавируса
В России начались клинические испытания препарата против коронавируса
26.05.2020 16:17
Рубрика: Власть

Путин призвал из-за коронавируса не забывать о других проблемах в регионах

Текст: Айсель Герейханова

Владимир Путин призвал не забывать о текущих делах из-за борьбы с коронавирусом. Во вторник президент России провел совещание о ситуации с паводками и пожарами в стране.

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Названы регионы, которым угрожают самые сильные паводки

В начале разговора он обратил внимание, что есть проблемы, которые для многих людей сейчас выходят на первый план. "Естественное дело, когда человек лишается своего жилища, его жизнь находится в опасности", - подчеркнул Путин. Поэтому важно, чтобы "мы за той главной темой, которой сейчас занимаются все, а именно борьбой с коронавирусной инфекцией, не забывали о текущих делах", поручил президент.

После докладов министров и губернаторов, которые рассказали, что ситуация находится под контролем, и что паводок в России подходит к завершению, Путин снова призвал обратить внимание на проблемы каждого человека, дойти до каждой семьи, которая пострадала в стихийных бедствиях и помочь.

Власть Работа власти Внутренняя политика Президент Паводки в России Лесные пожары

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
В Госдуме оценили решение о проведении Парада Победы 24 июня
Путин: Пик коронавируса в России пройден
В Кремле не считают необходимыми дополнительные поправки к Конституции
Транзит российского газа через Польшу остановлен
В России началось строительство стелс-бомбардировщика ПАК ДА
Алексей Пушков - о том, как пандемия повлияет на мир сегодняшний и завтрашний
Что нужно знать о весеннем призыве