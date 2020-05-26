Путин призвал из-за коронавируса не забывать о других проблемах в регионах

Владимир Путин призвал не забывать о текущих делах из-за борьбы с коронавирусом. Во вторник президент России провел совещание о ситуации с паводками и пожарами в стране.

В начале разговора он обратил внимание, что есть проблемы, которые для многих людей сейчас выходят на первый план. "Естественное дело, когда человек лишается своего жилища, его жизнь находится в опасности", - подчеркнул Путин. Поэтому важно, чтобы "мы за той главной темой, которой сейчас занимаются все, а именно борьбой с коронавирусной инфекцией, не забывали о текущих делах", поручил президент.

После докладов министров и губернаторов, которые рассказали, что ситуация находится под контролем, и что паводок в России подходит к завершению, Путин снова призвал обратить внимание на проблемы каждого человека, дойти до каждой семьи, которая пострадала в стихийных бедствиях и помочь.