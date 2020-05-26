Разработка лекарств и тест-систем: предложения белорусских ученых в борьбе с COVID-19

Для оперативной научной работы, пояснил академик, была организована межведомственная рабочая группа, в которую вошли более трех десятков специалистов, представляющих академическую и вузовскую науку, практиков и администраторов здравоохранения.

Речь идет, по его словам, о "разработках препаратов для людей и домашних животных, материалов и оборудования медицинского назначения". Подготовлены и "антисептические лекарства, тест-системы по обнаружению антител, наборы реагентов для биохимических исследований ДНК-ВК".

С помощью вычислительных систем профильные ученые проводят исследования по компьютерному моделированию химических соединений для создания перспективных лекарств против коронавируса. Установлен ряд соединений, значимых с точки зрения их противовирусной активности.

Институт биофизики и клеточной инженерии предложил, в частности, метод лечения тяжелых пневмоний с применением пулированных аллогенных мезенхимальных стволовых клеток. "Министерство здравоохранения уже одобрило проект задания на его разработку. По мнению специалистов, их применение может значительно улучшить результаты лечения", - отметил академик НАН.

Кроме того, в сотрудничестве с Институтом физико-органической химии специалисты "Праймтех", которые специализируются на изготовлении реагентов для научных лабораторий, организовано производство панели для анализа четырех мишеней коронавирусной РНК. Поставлены 550 наборов ДНК-ВК, которые применяются для диагностики коронавирусной инфекции.

Специальный аппарат для ультразвуковой сварки полимерных материалов, который эффективен при производстве респираторов, предложил Институт технической акустики, а их коллеги из Института механики металлополимерных систем используют 3D-печать для изготовления защитных экранных масок для медиков.

От коронавируса, напомнил ученый, страдают и представители животного мира, в частности, домашние и сельскохозяйственные животные. В Институте экспериментальной ветеринарии уже созданы два десятка препаратов и вакцин для различных назначений и групп животных. Причем из-за "недостаточной изученности механизмов перехода вируса между живыми организмами и специфики его мутации разработки в области ветеринарной медицины представляются достаточно ценными в познании всего вирусного спектра и влиянии вирусов на человека", - утверждает Гусаков.

Стоит добавить, что, по опубликованным данным Минздрава республики, общее число инфицированных коронавирусом достигло в РБ 38 059 человек. Выздоровели и выписаны из медучреждений 15 тысяч 086 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

Всего за время пандемии в стране скончалось 208 человека с рядом хронических заболеваний и с выявленной коронавирусной инфекцией.