Редчайший вид гепарда удалось заснять в Алжире

🔴Video 🎥 of the critically endangered Saharan cheetah 🐆 in the Ahaggar cultural park of Tamanrasset, in the south of Algeria.#Algeria #Algerie #الجزائر pic.twitter.com/XAV4H6ni9e — NAS info (Algeria) (@NASinfo1) May 19, 2020

Северо-западного африканского гепарда (acinonyx jubatus hecki) впервые за десять лет заметили в национальном парке Ахаггар в центральной части Алжирской Сахары.

Этот вид отличается бледным окрасом: у него тускло-бежевая почти белая более короткая шерсть, нет "слезных полос" на морде. Он занесен в Красную книгу Международного союза охраны природа как находящийся под угрозой исчезновения. Однако алжирским натуралистам посчастливилось его увидеть и снять на видео. Об этом сообщает ScienceAlert со ссылкой на APS.

Место съемки - вулканическое плато Атакор, которое находится на высоте трех тысяч над уровнем моря.

По данным издания, в последний раз северо-африканские гепардов видели в этих горах в 2008-2010 годах. Тогда камеры-ловушки запечатлели четырех особей. В 2012 году МСОП оценил численность этих животных всего в 37 особей.