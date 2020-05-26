Андрей Воробьев: На следующей неделе откроем МФЦ для физических лиц

120 МФЦ в Подмосковье после долгого перерыва начали работу 25 мая - правда, только для юридических лиц, только по предварительной записи и только по предоставлению 7 услуг. Но затягивать с разрешением их полноценной работы власти затягивать не намерены. "Надеюсь, со следующей недели мы сможем по ряду услуг открыть доступ и для физических лиц", - сказал Воробьев, добавив, что сейчас строгая санитарная дисциплина должна быть везде - и в общественном транспорте, и в торговых точках, и на стройках, и на промышленных предприятиях, которые приступили к работе.
Также губернатор поручил главам иметь достаточный коечный фонд для тех больных коронавирусной инфекцией, которые уже не нуждаются в интенсивной терапии, но считаются еще окончательно не выздоровевшими. Таких нужно переводить на долечивание в "легкие" стационары, созданные на базе санаториев и домов отдыха. Иногда люди в силу возраста или других обстоятельств не хотят оставаться дома одни и просят оставить их на лечении даже при отсутствии тяжелых симптомов заболевания.
Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье имеется запас всех необходимых для лечения COVID-19 лекарств. "Есть запас на девять тысяч тяжелых случаев. Сейчас таких случаев у нас 400", - подчеркнул губернатор.