Андрей Воробьев: На следующей неделе откроем МФЦ для физических лиц

Соблюдать все меры санитарной безопасности в открывшихся вчера в Подмосковье многофункциональных центрах - и не только в них - поручил губернатор Андрей Воробьев. Чем строже все мы будем следовать рекомендациям Роспотребнадзора, тем быстрее удастся вернуться к нормальной жизни, заявил глава региона на селекторном совещании с главами муниципалитетов.

120 МФЦ в Подмосковье после долгого перерыва начали работу 25 мая - правда, только для юридических лиц, только по предварительной записи и только по предоставлению 7 услуг. Но затягивать с разрешением их полноценной работы власти затягивать не намерены. "Надеюсь, со следующей недели мы сможем по ряду услуг открыть доступ и для физических лиц", - сказал Воробьев, добавив, что сейчас строгая санитарная дисциплина должна быть везде - и в общественном транспорте, и в торговых точках, и на стройках, и на промышленных предприятиях, которые приступили к работе.

Также губернатор поручил главам иметь достаточный коечный фонд для тех больных коронавирусной инфекцией, которые уже не нуждаются в интенсивной терапии, но считаются еще окончательно не выздоровевшими. Таких нужно переводить на долечивание в "легкие" стационары, созданные на базе санаториев и домов отдыха. Иногда люди в силу возраста или других обстоятельств не хотят оставаться дома одни и просят оставить их на лечении даже при отсутствии тяжелых симптомов заболевания.

Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье имеется запас всех необходимых для лечения COVID-19 лекарств. "Есть запас на девять тысяч тяжелых случаев. Сейчас таких случаев у нас 400", - подчеркнул губернатор.