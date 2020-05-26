Андрей Воробьев: На следующей неделе откроем МФЦ для физических лиц

Новости

Постпред РФ напомнил о десятках операций США по смене режимов 04:39
Власти Германии одобрили помощь Lufthansa в размере 9 миллиардов евро 04:33
Пандемия в Великобритании привела к росту спроса на загородные дома 04:33
В Роспотребнадзоре приняли более миллиона звонков по COVID-19 04:12
В Улан-Удэ полуторагодовалый ребенок выпал из окна пятого этажа 04:11
На Камчатке уволили главврача скорой помощи из-за вспышки там COVID-19 03:51
При съезде с МКАД на Каширское шоссе столкнулись четыре машины 03:44
Корабль Crew Dragon прошел проверку перед запуском к МКС 03:26
В РФ клинические испытания вакцины против COVID-19 начнутся в конце июня 03:19
Власти Аргентины закрыли на карантин пятитысячный жилой район 03:18
В столице Перу начали делать экспресс-тесты на COVID-19 пассажирам метро 02:46
Борис Джонсон заявил об ухудшении зрения после COVID-19 02:20
Эксперты озвучили экономический прогноз для Швеции 02:18
Россия организовала международную онлайн-конференцию русистов 01:25
Власти Сирии отменили комендантский час 01:03
В Москве скончались 76 пациентов с коронавирусом 00:07
Власти Москвы оценили количество людей без работы 25.05.2020
Власти Москвы рассказали о планах открыть рестораны 25.05.2020
Небензя: Соглашение об ассоциации Украины с ЕС стало детонатором майдана 25.05.2020
Определены "лучшие" ругательства, помогающие лучше перенести боль 25.05.2020
ВОЗ: Через несколько месяцев мир может накрыть вторая волна коронавируса 25.05.2020
ВОЗ приостановила испытания гидроксихлорохина против COVID-19 25.05.2020
Захарова: Россия не собирается вводить выездные визы 25.05.2020
ВОЗ предупредила о новом пике COVID-19 25.05.2020
Описан второй случай вероятной передачи коронавируса от норки человеку 25.05.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 25 по 31 мая
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 25 по 31 мая
По каким правилам будут работать детские лагеря в этом году
По каким правилам будут работать детские лагеря в этом году
В России начались клинические испытания препарата против коронавируса
В России начались клинические испытания препарата против коронавируса
26.05.2020 00:45
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Пора открытий

Андрей Воробьев: На следующей неделе откроем МФЦ для физических лиц
Текст: Ирина Рыбникова
Российская газета - Столичный выпуск № 111(8165)
Соблюдать все меры санитарной безопасности в открывшихся вчера в Подмосковье многофункциональных центрах - и не только в них - поручил губернатор Андрей Воробьев. Чем строже все мы будем следовать рекомендациям Роспотребнадзора, тем быстрее удастся вернуться к нормальной жизни, заявил глава региона на селекторном совещании с главами муниципалитетов.

120 МФЦ в Подмосковье после долгого перерыва начали работу 25 мая - правда, только для юридических лиц, только по предварительной записи и только по предоставлению 7 услуг. Но затягивать с разрешением их полноценной работы власти затягивать не намерены. "Надеюсь, со следующей недели мы сможем по ряду услуг открыть доступ и для физических лиц", - сказал Воробьев, добавив, что сейчас строгая санитарная дисциплина должна быть везде - и в общественном транспорте, и в торговых точках, и на стройках, и на промышленных предприятиях, которые приступили к работе.

Собянин назвал дату открытия МФЦ

Также губернатор поручил главам иметь достаточный коечный фонд для тех больных коронавирусной инфекцией, которые уже не нуждаются в интенсивной терапии, но считаются еще окончательно не выздоровевшими. Таких нужно переводить на долечивание в "легкие" стационары, созданные на базе санаториев и домов отдыха. Иногда люди в силу возраста или других обстоятельств не хотят оставаться дома одни и просят оставить их на лечении даже при отсутствии тяжелых симптомов заболевания.

Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье имеется запас всех необходимых для лечения COVID-19 лекарств. "Есть запас на девять тысяч тяжелых случаев. Сейчас таких случаев у нас 400", - подчеркнул губернатор.

Власть Работа власти Регионы Общество Здоровье Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
Роспотребнадзор: Масочный режим придется соблюдать до двух месяцев
В России с 1 июня начнут снимать ограничения для внутреннего туризма
Мишустин призвал россиян воздержаться от отдыха за границей
ВОЗ предупредила о новом пике COVID-19
Правительство запретило до осени ввоз в Россию топлива
Алексей Пушков - о том, как пандемия повлияет на мир сегодняшний и завтрашний
Что нужно знать о весеннем призыве