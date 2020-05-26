Пандемия коронавируса серьезно отразилась на всей экономике страны, не остался в стороне и рынок розничного кредитования. Ситуация в апреле была близка к шоковой. Речь не только о кредитном поведении россиян, но и об активности кредиторов.

Напомню, что в апреле работали (да и то не на полную мощность) только дистанционные каналы продаж, то есть онлайн-кредитование. Традиционное кредитование в офисах банков тогда фактически остановилось.

В условиях общей неопределенности снизилась активность заемщиков, которые предпочли не увеличивать свою долговую нагрузку в этот период и сократить расходы, которые не являются первоочередными. Наиболее резким, почти двукратным, было снижение кредитной активности населения в первую неделю апреля. Тогда количество заявок по сравнению с мартовским недельным максимумом составило 35 процентов по кредитным картам, 53 - по потребительским займам, 72 - по ипотеке, 85 - по автокредитам.

Банки, в свою очередь, стали еще строже подходить к отбору кредитных заявок. По отношению к мартовскому максимуму уровень одобрений по кредитам в целом уменьшился на треть. Особенно это коснулось сегмента автокредитования (доля одобрений сократилась с 37 до 20,7 процента) и ипотеки (с 54,4 до 39). Хотя в последнее время банки и так действовали достаточно консервативно, ориентируясь прежде всего на тех заемщиков, чьи долговая нагрузка и персональный кредитный рейтинг (ПКР) находятся на высоком уровне.

Банки стали строже подходить к отбору кредитных заявок

Отмечу, что НБКИ рассчитывает ПКР на основе информации из кредитной истории заемщика. Диапазон значений - от 300 до 850. Чем больше баллов, тем ниже уровень кредитного риска конкретного заемщика и выше его шансы на получение кредита. Любопытно, что в апреле 2020 года наименьшую активность показывали как раз заемщики с высоким (от 701 балла) значением ПКР. Количество их заявок упало на 70 процентов. Эти люди меньше нуждаются в заемных средствах, поэтому в периоды экономической и социальной волатильности осторожнее подходят к принятию кредитных обязательств. А количество обращений за деньгами от клиентов с рейтингом от 300 до 600 баллов снизилось лишь на 39 процентов. Граждане с низким ПКР более зависимы от заемных средств. Скорее всего, величина их доходов и накоплений недостаточна для поддержания привычного уровня жизни и требует постоянной кредитной подпитки.

Возвращаясь к статистике, хотелось бы отметить снижение выдачи новых займов. Так, по данным четырех тысяч кредиторов, передающих сведения в НБКИ, количество выданных в апреле потребительских кредитов по сравнению с мартом уменьшилось на 60 процентов. Количество предоставленных новых кредиток - на 63,5 процента.

По итогам "карантинного" месяца самым уязвимым сегментом в рознице оказалась выдача автокредитов. Россияне купили в кредит всего 17,5 тысячи автомашин. Спад на фоне марта достиг 80,8 процента. Заметнее всего тренд проявился в Москве и Подмосковье, на Кубани и Ставрополье - там снижение составляло от 93,7 от 88 процентов. Среди регионов ЦФО выделяются Тульская и Воронежская области (-82,5 и -81 процент соответственно). Всего четверть от мартовского объема автокредитов выдали жителям Белгородской и Рязанской областей, менее трети - тверитянам.

"Шоковый" для розничного кредитования апрель со всей очевидностью показал, что будущее за дистанционными каналами продаж. В сегменте потребительского кредитования физлиц они задействованы широко, и снижение объема выдач было относительно небольшим. Многие лидеры рынка даже нарастили показатели по сравнению с мартом. Онлайн было подано более половины заявок, и сокращение было хотя и заметным, но не кратным. Без дистанционных каналов рынок просел бы сильнее.

Апрель показал, что будущее за - за онлайн-каналами продаж

Пример тому - сегмент автокредитования, где основная доля продаж совершается в автосалонах. В апреле оно сократилось до минимума, а в регионах с наиболее жесткой самоизоляцией - почти до нуля. По мере отмены карантинных ограничений ситуация будет улучшаться, но на уровень начала года, скорее всего, вернется не скоро.

В целом спрос на кредиты к концу апреля начал понемногу восстанавливаться. По коротким и не обеспеченным залогами (особенно мелким) кредитам оно идет быстрее, чем по ипотеке и автокредитованию. Наверняка процесс ускорится благодаря мерам по поддержке заемщиков.

Государство прилагает максимальные усилия для решения возможных проблем в сфере кредитования населения. Эффект проявился уже в апреле, когда произошло снижение доли кредитов с просрочкой свыше 30 дней по сравнению с мартом. Причем абсолютно во всех сегментах розничного кредитования: в потребительском - на 1,6 процента, в автокредитовании - на 1,7, в ипотеке на 0,5, в кредитных картах на 0,2. По нашему мнению, основной причиной этого стали программы по реструктуризации задолженности граждан перед банками. Прежде всего, принятые президентом, правительством и Банком России решения, направленные на устранение последствий пандемии в экономике и финансовой сфере: введение льготного периода с отсрочкой погашения суммы основного долга и уплаты процентов по кредитам/займам (кредитные каникулы). Кроме того, программы реструктуризации активно реализовывали и сами банки.

Предсказать, как дальше будет развиваться ситуация с просрочкой, чрезвычайно сложно. Это, скорее, вопрос макроэкономики. Во многом динамика будет зависеть от того, насколько быстро все отрасли смогут вернуться к нормальному функционированию после отмены наиболее жестких карантинных мероприятий.