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26.05.2020 01:10
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Управление огнем

Эксперты опровергают мифы о новых мусоросжигательных заводах
Текст: Ирина Рыбникова
Российская газета - Столичный выпуск № 111(8165)
На заводе по энергетической утилизации отходов, что строится у деревни Свистягино в Воскресенском округе Подмосковья, начался монтаж котельного оборудования. В 2022 году завод уже начнет работу, а среди местных жителей - да и среди противников сжигания мусора вообще - до сих пор муссируются слухи о том, что такой способ утилизации убивает не только бытовые отходы, но и все живое в радиусе нескольких десятков километров. Поскольку в Подмосковье строится не один, а сразу четыре таких завода, "РГ" собрала самые популярные мифы про мусоросжигание и попросила экспертов прокомментировать их.
Инфографика "РГ" / Леонид Кулешов / Ирина Рыбникова

Миф первый: Сжигание отходов наносит непоправимый вред всему: воздуху, почве, растениям, людям.

Это отчасти справедливо, если речь идет о мусоросжигательных заводах старого типа, где температуры сжигания не превышали 600-800 градусов. Газовые выбросы от таких МСЗ действительно содержали опасные полиядерные ароматические углеводороды, полихлорированные бифенилы, дибензодиоксины и дибензофураны, объясняет заслуженный профессор МГУ, вице-президент РАЕН, эксперт ООН по проблемам химической безопасности Валерий Петросян. Но заводы, которые строят сегодня, имеют и самые современные очистные технологии, и более высокие температуры горения.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
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"Законы химии никто не отменял - вся канцерогенная полиядерная ароматика полностью разрушается уже при температуре 850 градусов, а диоксины распадаются без повторной рекомбинации в дальнейшем при 1200 градусах, - говорит Петросян. - На современных заводах по термической переработке отходов в энергию, которые строятся в Подмосковье и Татарстане, температура в котлах достигает 1260 градусов с выдержкой обязательного интервала горения не менее 2 секунд". Следы органических токсикантов поглотит фильтр с активированным углем, а оставшиеся примеси оксидов углерода, азота и серы будут существенно меньше, чем от проезжающих по любой федеральной трассе автомобилей.

Выбросов от современных заводов существенно меньше, чем от проезжающих по любой федеральной трассе автомобилей

Кроме того, в котлы новых заводов пойдет не все подряд, как было раньше, а лишь те отходы, которые невозможно превратить во вторичный ресурс. Процесс рециклинга, к сожалению, не бесконечен, и даже бумага после нескольких циклов переработки отправляется в печь. А, например, памперсы и другие средства гигиены вообще никакому рециклингу не поддаются. Такие отходы сжигает весь цивилизованный мир - другой альтернативы накоплению их на полигонах пока не придумали.

Миф второй: Евросоюз от мусоросжигательных заводов отказывается, а уж там-то умеют заботиться и об экологии, и о здоровье людей.

"Евросоюз никогда не публиковал каких-либо законодательных запретов на сжигание отходов, - продолжает Петросян. - В 2017 году в коммюнике Еврокомиссии "Роль переработки отходов в энергию в циклической экономике" действительно было написано, что необходимо ограничивать сжигание отходов. Однако эта рекомендация относилась только к тем странам, где доля термической переработки уже составляет более 50% всех отходов. Для тех стран, где доля захоронения по-прежнему высока, коммюнике наоборот рекомендует строить новые объекты. Справедливости ради отметим, что МСЗ старого образца в Европе действительно закрывают". В России, напомним, 95% мусора отвозится на полигоны. Поэтому нашей стране, как никому другому, нужны современные аналоги свалкам.

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
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"В одном только Евросоюзе сегодня возводят более 30 заводов с применением технологии сжигания на колосниковой решетке, эта же технология применяется и в российских проектах", - говорит первый зампред госкорпорации ВЭБ.РФ Николай Цехомский. Идет строительство в Сингапуре, АОЭ, Турции, Мексике, Шри Ланке. Все понимают, что при растущем объеме потребления товаров и услуг мусора тоже становится больше. Если делать ставку только на захоронение, нужно будет искать большие территории под создание полигонов, а это не всегда возможно, тем более в мегаполисах. У объема переработки тоже есть лимит - даже признанный в этих вопросах лидер, Германия, отправляет на вторсырье порядка 67% мусора. А средний европейский показатель - 47%. Куда девать остальное? "Сегодняшние технологии сжигания компактны и экологически безопасны, и именно они становятся решением, наиболее адаптированным к условиям современной городской среды", - уверен Цехомский.

Миф третий: Заводы в Подмосковье строят по устаревшим технологиям. Или вообще монтируют списанные из Европы.

Подмосковные заводы строит компания РТ-Инвест (дочка госкорпорации "Ростех"). А партнером выступает японско-швейцарский концерн Hitachi Zosen Inova, который в последние 10 лет продал разным странам мира 500 аналогичных заводов. "Вряд ли американские, канадские и европейские фирмы стали бы тратить большие деньги на перевозку заводов из Японии, если бы у них было что-то свое, сопоставимое с производством Hitachi Zosen Inova. Но на сегодня конкуренции концерну в сфере термической утилизации отходов нет", - считает Валерий Петросян.

"Все параметры работы, в том числе и контроль за выбросами, прописаны в нашем совместном с концерном контракте, - утверждают в пресс-службе "РТ-Инвест". - Зарубежные партнеры также осуществляют контроль на всех этапах строительства заводов, будут контролировать и их эксплуатацию". Активисты-экологи, выступающие против строительства предприятий, считают указанные в контракте значения выбросов очень высокими. "Но в проектной документации, согласно действующему в нашей стране законодательству, прописаны предельно допустимые максимальные значения выбросов. По факту же выбросы будут в десятки раз ниже, - объясняют в пресс-службе. - Чтобы в дальнейшем избежать разночтений и манипулирования цифрами, мы зафиксировали прогнозные фактические значения в новом дополнительном соглашении к основному контракту. Документ уже подписан обеими сторонами - и нашей компанией, и концерном Hitachi Zosen Inova, и в ближайшее время мы подробно расскажем об этом".

Фото: Павел Львов/РИА Новости
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Что же касается возможного монтажа списанных в Европе заводов, в "РТ-Инвест" напоминают: у японско-швейцарского концерна компания покупает технологии и дальнейшее обслуживание заводов по контрактам жизненного цикла. А производство основного оборудования локализуется в России. Так, котлы для термической переработки отходов производят на предприятии "Росатома" - подмосковном заводе "ЗиО-Подольск". А турбину для преобразования тепловой энергии, образующейся при сжигании мусора, в электрическую - на Уральском турбинном заводе. И, кстати, зарубежные партнеры, которые контролируют процесс строительства, уже оценили качество российского машиностроения: подольский завод получил заказ от Hitachi Zosen Inova на производство котельного оборудования на экспорт - в Великобританию, где уже работают 40 МСЗ и строятся еще 12.

Общество Экология Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область

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