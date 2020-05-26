Качественная и разнообразная еда, лекарства с минимумом побочных явлений, натуральные материалы для дома и в целом более здоровая среда обитания - все это, по мнению ученых, должно стать главной целью деятельности экономики будущего. Селекционеры, генетики, биологи, экологи и специалисты по фитопатологии на международном симпозиуме, состоявшемся на базе Белгородского научно-образовательного центра, рассказали о том, как наука уже сегодня может помочь в этом производственному кластеру.

Предсказатели меню

Агропромышленный комплекс перестраивается на производство продуктов с повышенными потребительскими качествами. Пандемия коронавируса заставила потребителей пересмотреть свои вкусы и правила в питании: теперь большинство предпочтет простую полезную еду как фастфуду, так и изысканной экспериментальной ресторанной кухне.

Спрос на здоровую пищу, по мнению экспертов, будет нарастать, подчиняя себе всю цепочку производства продуктов питания. Первые изменения уже ощущаются: растениеводы стараются минимизировать пестицидную нагрузку, животноводы ограничивают применение антибиотиков. Даже промышленные гиганты решили инвестировать средства в "очищение" продукции.

Однако наряду с этим нужно активнее заниматься генетикой и селекцией. Начальник белгородского управления науки Екатерина Журавлева отмечает, что формирование здорового типа питания потребует фундаментальных научных исследований. И если раньше отечественный АПК преследовал цель произвести как можно больше, теперь есть еще одна задача: создавать новые сорта сельскохозяйственных культур, которые позволят не просто накормить страну и зарубежье, но и превзойти предшественников по качеству урожая.

- Это настоящий вызов селекционной науке, - считает Екатерина Журавлева. - И по нашему опыту, и по опыту зарубежных коллег из Германии и Японии мы знаем: срок создания сорта сократить не удается. Этот процесс стартует с гибридизации, и только к девятому году мы получаем те генотипы, которые можем представить в качестве самостоятельных сортов. Работа начинается с 200 тысячами генотипов. И только после девятого года мы можем получить достаточное количество семенного материала, чтобы начать сортоиспытания.

Именно поэтому, по словам Журавлевой, генетики и селекционеры должны работать в тандеме. В растениеводстве выпуск качественных семян начинается с молекулярно-генетических исследований. В целом на создание сорта уходит 15 лет.

- Именно поэтому нам крайне важно, чтобы у всех было понимание необходимости ведения селекционной работы в полевых условиях, - подчеркивает руководитель управления науки.

Ученые-генетики, селекционеры, которые трудятся в лабораториях, будут вынуждены теснее сотрудничать с производителями сельхозкультур, однако к ним, по словам экспертов, должны будут присоединиться еще и лесовосстановители.

Директор Всероссийского института фитопатологии Алексей Глинушкин говорит о том, что лесоземледелие - как отдельное направление - станет играть в перспективе важную роль.

- В Китае до 70 процентов пахотных земель уже потеряно, в Европе - такая же картина: в почвенном грунте и воде содержится огромное количество пестицидов, - поясняет Глинушкин. - Там идет борьба за экологию.

В России, по словам ученого, эта проблема хоть и не стоит так остро, но тоже требует внимания. Развивать растениеводство необходимо с учетом ландшафтных особенностей. И пока это поняли не везде. Так, к слову, можно будет обеспечить и сортовое многообразие сельскохозяйственных культур. Но при этом ученым предстоит предугадать: какие из них будут востребованы через полтора десятилетия.

Погоня за чистотой

Впрочем, дело не столько в пожеланиях потребителей. Меняется климат. Краснодарские ученые констатируют, что таких заморозков и засухи, как прошедшей зимою, не наблюдалось последние 50 лет. Младший академик РАН Александр Жученко подчеркивает: пришло время, когда экономика должна становиться экологичной, а селекция - создавать такие сорта, которые бы устояли перед заморозками, засухой, ветрами-суховеями и прочими возможными катаклизмами.

Ученые-генетики и селекционеры, которые трудятся в лабораториях, будут вынуждены теснее сотрудничать с сельхозпроизводителями

Александр Жученко приводит в пример страны Северной Америки, где прекрасно осознают все риски, связанные с капризами природы. Поэтому там создали широкую сеть метеостанций - чтобы предсказывать возможные бури, ураганы, заморозки и засуху. Этот пример стоит помнить и российским ученым, и сельхозпроизводителям: без данных о климате, без прогнозов специалистов селекцию и генетику академик считает незрячими.

В целом же, как отмечают эксперты, изменится не только сортовое разнообразие злаковых, овощных и прочих сельхозкультур. Потребность в натуральном сырье появится и у производителей предметов интерьера: ведь дом, по словам ученых, - продолжение человека. Льняной текстиль уже набирает популярность у тех, кто ведет осознанный образ жизни. Академик Жученко, к примеру, обратил внимание на растущую популярность льняных тканей в одежде и интерьере: это значит, что предпосылки к развитию льноводства налицо. Впрочем, рассказывая о льняном производстве, он предостерег селекционеров от чрезмерной активности: в азарте работы над новыми сортами легко потерять первичный генофонд и сорта-шедевры, которые просто следует лучше изучить.

О глубоком исследовании ценности различных культур говорит и представитель института лекарственных растений "ВИЛАР" Прасковья Мизина. Она уверена, что медицина теперь должна обратить более пристальное внимание на производство лекарств из местной сырьевой базы.

- Наши препараты - это не просто фиточаи, как многие думают, - пояснила она. - Они созданы или из суммарных растительных экстрактов, или индивидуальных веществ, выделенных нашими учеными из растений. Главное их преимущество - малотоксичность: тех побочных эффектов, которые оказывают синтетические препараты, практически нет. Кроме того, в отличие от обычных антибиотиков эти не вызывают микробной резистентности.

Сегодня этих препаратов в стандартах лечения нет. Однако теперь, когда коронавирус показал слабые места традиционной фармации, - к ученым начали прислушиваться.

- Наши противовирусные препараты проходят дополнительные исследования как раз в связи с пандемией, - добавила Прасковья Мизина. - И могу сказать, что их результаты обнадеживают.

Кадровый вопрос

Продовольственная безопасность и новое качество жизни потребуют и новых кадров. Ученые уверены, что будущее - за специалистами, владеющими смежными направлениями науки, обязательно подкованными в IT-технологиях и уверенными, что ничего невозможного нет.

Екатерина Журавлева привела список самых востребованных профессий в будущем. Возглавляет его сити-фермер - специалист, способный выращивать зеленные культуры и овощи в условиях городской квартиры. Он же понимает, как сделать этот продукт качественным и полезным. Молекулярный диетолог, онлайн-доктор и прочие - все они так или иначе связаны с новым качеством жизни человека, где здоровье - первый приоритет.

Александр Жученко добавил, что молодому специалисту, готовому делать полезные открытия в науке - будь то селекция, генетика или разработка новых лекарственных препаратов, нужны гарантии и прозрачные условия для получения вознаграждения за свой труд.

- Нужно больше говорить о защите интеллектуальной собственности, - отметил он. - Мы в свое время разрабатывали законы селекции и семеноводства, однако теперь ученым нужно получать роялти, и в других странах это - уже само собой разумеющееся.

К слову, участники научно-образовательного центра - интегратора научных подразделений вузов и ведущих предприятий АПК - назвали решение кадрового вопроса одной из первых целей участия в НОЦ. Молодые ученые могут работать на крупные компании, реализуя и свой научный потенциал, а о вознаграждении в этом случае вопросов, как правило, не возникает: оно достойное.