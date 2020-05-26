Как карантин поменял сферу услуг и вкусовые пристрастия москвичей

Пообещали семье блины на завтрак, а поздно вечером обнаружили, что в доме нет молока? Захотелось перекусить между сериями полуночного сериала, а в доме шаром покати? Теперь не проблема. За время карантина сервисы доставки продуктов в столице существенно расширили спектр предоставляемых услуг. Что нового появилось на этом рынке, а также как изменились вкусовые пристрастия москвичей за два месяца самоизоляции, узнал журналист "РГ".

Если улететь сейчас никуда нельзя, то заказать на дом блюда средиземноморской, вьетнамской или японской кухни - можно. Фото: Сергей Михеев/ РГ

Ночь, улица, фонарь, доставка

В Москве теперь работает ночная доставка продуктов. Услугу предоставляет сервис "Яндекс.Лавка", который уже перевел девять своих точек в Москве и области на круглосуточную работу. Ночные зоны доставки выбирались так, чтобы охватить как можно большее число жителей, в результате логистику удалось построить так, что в зоне новой экспресс-доставки проживают порядка трех миллионов человек. А к концу весны, обещают разработчики, круглосуточная доставка будет доступна полуночникам по всей Москве.

Минимального заказа здесь нет - привезут даже пакет молока. И ночью на дорогах меньше машин, поэтому ночные зоны доставки будут вдвое больше дневных. Как уточнили "РГ" в пресс-службе Яндекса, среднее время доставки с момента заказа в любое время суток составляет 25-30 минут. Заказы доставляются на такси, а ночью за то же самое время можно проехать километров на десять больше, чем днем. Чаще всего в ночное время москвичи заказывают кофе, энергетики, закуски для вечеринок и ингредиенты для популярных коктейлей. Сервис даже собрал самые популярные заказы в отдельный раздел "Бессонница", который включается после полуночи.

И на дачу привезут

До пандемии жители Лыткарино, Дубны, Орехово-Зуева и еще 12 подмосковных городов о сервисе "Яндекс. Еда" могли только мечтать. Но теперь компания заявила о том, что втрое расширила географию своего присутствия в Подмосковье и сделать вкусный заказ можно также в Дзержинском, Дмитрове, Домодедове, Железнодорожном, Жуковском, Клину, Коломне, Котельниках, Лобне, Пушкине, Раменском и Фрязине. А еще в столичных городах Зеленограде и Троицке, которые раньше не укладывались в обязательное требование компании о том, что доставка в любом случае не должна превышать получаса. Этого времени как раз хватает на то, чтобы довести до заказчика картофель фри еще горячим и хрустящим. Тем более что сейчас к доставке еды подключилось простаивающее из-за отсутствия клиентов "Яндекс.Такси".

Почти половина жителей столичного региона в изоляции стали больше тратить на еду

Нельзя сказать, что до Яндекса в этих муниципалитетах напрочь отсутствовала услуга доставки еды на дом. У многих точек общепита есть своя курьерская служба, но она и возит ассортимент только своего кафе или ресторана. И к тому же не слишком заботится о скорости доставки. А курьеров Яндекса в ярко-желтом облачении можно хоть каждый день вызывать с разнообразным меню и, если сумма заказа превысит 1,5 тысячи рублей, доставка не будет стоить ни копейки. "Жители подмосковных городов, расположенных на удалении до 20 километров от МКАД, могут заказывать ассортимент московских ресторанов. В этом случае среднее время доставки составит 40 минут", - рассказали "РГ" в пресс-службе компании. В Дубну или Лыткарино, конечно, из Москвы яства не повезут, жители этих муниципалитетов довольствуются ассортиментом местных торговых точек. Но зато в дальних городах области, где почти не бывает пробок, довезти еду до заказчика можно гораздо быстрее.

В пресс-службе добавили, что самыми популярными блюдами, которые жители области заказывают через сервис "Яндекс.Еда", являются бургеры с картофелем фри, кола и сладкие пирожки. "Впрочем, эти же позиции наиболее популярны и у москвичей, и у жителей остальных городов страны", - подчеркнули в компании.

Интернет-торговля развивается быстро - проще перечислить, чего сегодня невозможно купить онлайн. Фото: Сергей Михеев

Сам себе кулинар

Еще один столичный сервис доставки "Самокат" провел среди москвичей опрос, показавший, как карантин повлиял на их продуктовые расходы и вкусы. Были опрошены более 1,6 тысячи горожан в возрасте от 20 до 60 лет. Выяснилось, что если раньше жители столицы пользовались сервисами доставки продуктов время от времени, то сейчас 75% опрошенных заказывают еду раз в два-три дня.

41% респондентов в изоляции стали больше тратить на еду. Причем одинаково охотно заказывают и доставку из ресторанов, и продукты из магазинов. До 25% выросли продажи бакалеи, повысился спрос на мясные консервы, мучные продукты и товары для дома.

А ретейлеры отмечают еще одну интересную особенность. "Именно во время самоизоляции начали пользоваться спросом товары, которые прежде покупали не слишком охотно", - говорит исполнительный директор ГК "Дикси" Игорь Плетнев. По его словам, в несколько раз вырос спрос, например, на листы нори - эта водоросль нужна для приготовления роллов. При этом продажи риса, резко скакнувшие в самом начале самоизоляции, сейчас вернулись к обычному уровню, и даже чуть ниже обычного. Это значит, что москвичи сейчас активно избавляются от купленных на волне паники круп, балуя домашних самодельными роллами.

Кстати

В магазин - без продавцов

В башне "Федерация" делового центра "Москва-Сити" открылся первый в России магазин, в котором нет ни касс, ни продавцов, а покупателей обслуживает система компьютерного зрения. Для совершения покупок нужно скачать мобильное приложение Take&Go, зарегистрироваться, привязав к своему аккаунту банковскую карту для оплаты покупок, а также электронную почту, на которую будут приходить чеки.

На входе в магазин надо отсканировать QR-код из мобильного приложения, взять с полок нужные товары и просто выйти: деньги с карты будут списаны автоматически. Интеллектуальная система наблюдения непрерывно отслеживает количество и ассортимент товаров на полках и автоматически собирает виртуальную корзину, идентичную тому набору продуктов, что взял покупатель. Если человек передумал и вернул товар на полку, он тут же удаляется и из виртуальной корзины. Пока магазин работает в режиме тестирования, но в течение месяца его обещают открыть для всех желающих.