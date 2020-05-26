В Костромской области сотни семей сумели получить скидку по ипотечным кредитам. Но добиться удовлетворения требований о реструктуризации долгов удается далеко не всем заемщикам.

Наскребли по сусекам

Три года назад индивидуальный предприниматель Геннадий Кусков купил участок земли в Костромском муниципальном районе и взял кредит на строительство капитального деревенского дома.

- Дети выросли, а нас с женой потянуло к земле. Захотели разбить огород, построить дом с банькой, городскую квартиру оставить детям, самим на старости лет перебраться в деревню, а детей и внуков принимать у себя по праздникам, выходным и во время летних каникул, - рассказывает костромич.

Собственных средств семье хватило только на возведение бани. На строительство дома пришлось взять кредит.

- До марта этого года наша финансовая ситуация была относительно стабильной, и мы справлялись со всеми платежами, - продолжает Геннадий. - Но объявили самоизоляцию, и весь рынок встал. Платежи за апрель я закрыл с огромным трудом, собрав по сусекам все последние крохи. А за май платить оказалось уже нечем. Мне пришлось обратиться в банк за реструктуризацией.

По данным отделения Банка России по Костромской области, в сложную финансовую ситуацию в связи с эпидемией коронавируса в регионе попали сотни семей. "Ощутив на себе первые удары от ограничительных мер, костромичи стали активно обращаться в банки с требованиями о реструктуризации своих ипотечных кредитов. Так, с 20 марта по 6 мая этого года было подано 786 требований о реструктуризации, 50 процентов заявок удовлетворено. Проведена реструктуризация уже по 322 заявкам на общую сумму почти в 355 миллионов рублей", - пояснили в банке.

За первый квартал этого года костромичи оформили почти полторы тысячи ипотечных кредитов на общую сумму 2,4 миллиарда рублей. Средний размер составляет 1,7 миллиона рублей, срок - 18-19 лет, а ставка - на уровне 8,9 процента годовых.

Первые признаки усилившегося финансового неблагополучия клиентов банки начали ощущать уже в марте. По данным кредитных организаций, на 1 апреля 2020 года костромичи задолжали по ипотечным кредитам почти 24 миллиарда рублей, что на 13 процентов больше, чем годом ранее.

Навстречу заемщику

Для тех, кто попал в трудную финансовую ситуацию, банки сегодня предлагают различные варианты оплаты ипотеки без просрочек и ухудшения кредитной истории. Как уточнили в ЦБ, одна из таких мер начала действовать еще с лета прошлого года.

Некоторые банки предлагают заемщикам собственные программы реструктуризации ипотечных кредитов

"Согласно закону об ипотечных каникулах (353-ФЗ), заемщик может взять передышку в ипотечных платежах, если возникли объективные трудности с оплатой. Требуется подтвердить резкое ухудшение финансового состояния, а размер по ипотеке не должен превышать 15 миллионов рублей. Для Костромы это внушительная сумма, равноценная стоимости хорошего особняка. Но каникулы можно оформить лишь один раз, и только в том случае, если это единственное жилье заемщика", - пояснили в банке.

Ипотечными каникулами с 20 марта по 6 мая захотели воспользоваться чуть больше 20 костромичей. Почти 40 процентов заявок банки удовлетворили. По ним полностью приостановлены обязательства по выплатам на время каникул.

Вторая мера поддержки - новая. Ее приняли в соответствии с законом о кредитных каникулах (106-ФЗ) для поддержания населения в условиях влияния коронавируса. И костромичи ею активно пользуются.

"В те же сроки в банки подано более 200 требований о предоставлении каникул по ипотечным кредитам. Удовлетворено 75 процентов всех обращений. По 55 обращениям отказано - в основном по причине неподтверждения снижения дохода и превышения максимально допустимой суммы кредита", - сообщили в пресс-службе ЦБ.

Помимо федеральных мер поддержки, некоторые банки предлагают заемщикам собственные программы реструктуризации ипотечных кредитов. В число мер входит изменение процента по кредиту или ежемесячных платежей, либо предоставление отсрочки в обязательствах. Благодаря этим мерам выигрывают все: заемщик не переходит в число должников, а банк избавляется от просрочки. С 20 марта по 6 мая костромичи подали в кредитные организации более 500 заявок с просьбой реструктурировать ипотечный кредит, 40 процентов из них банки удовлетворили.

- Несмотря на то что в Костроме еще действуют ограничительные меры в связи с опасностью распространения COVID-19, платежи по кредитам заемщикам следует вносить вовремя, - предупреждает Алексей Рыбаченок, управляющий костромским отделением Банка России. - Если финансовые или жизненные обстоятельства сложились так, что оплата временно невозможна, то нужно сообщить об этом банку. Вместе с банком можно будет подобрать решение, как, не ухудшая кредитную историю неплатежами, справиться с долговой нагрузкой.

Пострадали вдвойне

В наиболее уязвимом положении оказались обманутые дольщики, вынужденные жить в съемном жилье и одновременно платить ипотеку за "замороженный" строителями-банкротами дом. Они пострадали вдвойне, поскольку банки не готовы предоставлять рассрочки по ипотечным платежам за квартиры в доме, не сданном в эксплуатацию. К просьбам смягчить условия платежей за помещения, которые по документам еще не существуют, кредитные организации относятся весьма скептически.

В администрации региона прошло совещание, посвященное проблеме достройки многоквартирного дома 9А в костромском микрорайоне "Новый город". Для завершения строительства проблемной многоэтажки власти нашли инвестора, который обещает ввести дом в эксплуатацию до конца текущего года. В качестве компенсации за вложенные средства город предоставит санатору без торгов земельный участок на территории Костромы для начала новой стройки.

Во время заседания по проблеме обманутых дольщиков областные власти приняли решение обратиться в кредитные организации региона с просьбой помочь обманутым дольщикам "Нового города" в реструктуризации их ипотечных кредитов.

- У меня просьба к моему заместителю, Андрею Дмитриеву, взять вопрос под контроль, чтобы ситуация в ближайшее время была решена. Права участников долевого строительства должны быть защищены, - заявил глава региона Сергей Ситников.

Между тем

По данным властей, помимо реструктуризации ипотеки, в регионе приняли программу помощи малому и среднему бизнесу. Согласно постановлению губернатора от 14 мая, шесть тысяч малых и средних предприятий региона смогут применить пониженную ставку по упрощенной системе налогообложения. Если объект налогообложения - "доходы", ставка снижается в три раза - с шести до двух процентов. В случае "доходы минус расходы" ставка снижается в два раза - с 15 до 7,5 процента. Воспользоваться новой мерой поддержки смогут предприниматели, работающие в отраслях экономики, наиболее пострадавших в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. Новые ставки будут применяться с 1 января по 31 декабря 2020 года.

А как у соседей

Как сообщили в правительстве Ивановской области, бизнес-сообщество региона активно обращается в банки за реструктуризацией кредитных договоров. Программа включает в себя получение "кредитных каникул" и использование собственных программ банков, таких как отсрочка по исполнению обязательств, снижение размера процентной ставки или размера ежемесячных платежей. С 20 марта по 6 мая от субъектов малого и среднего предпринимательства Ивановской области в банки региона поступило 711 обращений о реструктуризации, из них 526 заявок одобрено.

"На сегодняшний день по 452 кредитным договорам уже проведена реструктуризация долга на сумму более 1,9 миллиарда рублей. В том числе "кредитные каникулы" получены по 244 кредитным договорам с общим объемом задолженности 232 миллиона рублей, за счет собственных программ банков реструктурированы долги по 208 кредитным договорам на общую сумму 1,7 миллиарда рублей", - пояснили в облправительстве.

По поручению президента России на льготный период по кредитам и займам сроком до шести месяцев имеют права представители малого и среднего бизнеса региона, деятельность которых относится к перечню отраслей экономики, наиболее пострадавших в результате пандемии. К таким отраслям относят авиа- и автоперевозки, организацию досуга и развлечений, общепит, дополнительное образование, выставочную деятельность, бытовые услуги, гостиничный бизнес, туризм, стоматологическую практику и розничную торговлю непродовольственными товарами.

Кроме того, кредитно-финансовые организации Ивановской области продолжают выдавать субъектам малого и среднего бизнеса зарплатные кредиты. По состоянию на конец апреля текущего года ивановские банки одобрили 63 льготных кредита бизнесу под ноль процентов годовых на сумму 129,9 миллиона рублей. Эти кредиты - целевые. Они выдаются исключительно на заработную плату и связанные с ней платежи, например оплату страховых взносов. Ставка по кредиту на период шесть месяцев составляет ноль процентов, а размер кредита зависит от численности работников и уровня минимального размера оплаты труда. Этой мерой поддержки могут воспользоваться предприятия малого бизнеса наиболее пострадавших отраслей. Среди основных условий получения таких кредитов - стаж работы компании не менее года.

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