В курский Союз пчеловодов поступили первые обращения о падеже насекомых. Как и в прошлом году, пасечники грешат на растениеводов: мол, начали обработку пестицидами, многие нарушают регламенты, а результат - гибель пчел. Представители отрасли говорят о том, что прошлогодняя ситуация с пчеломором может повториться, если в нее не вмешаются власти. Ветеринары не так категоричны: причиной большинства случаев подмора они считают болезни пчел, а не отравление.

Председатель Союза пчеловодов Курской области Андрей Малыхин приводит множество примеров гибели насекомых.

- Это происходит с 27 марта и по настоящее время, - поясняет он. - Скажем, у одной пасечницы в Обоянском районе погибли десятки пчелосемей.

Анализы для обоянской пасечницы провели в курской ветлаборатории: проверили подмор и сделали вывод - пчелы погибли, потому что заболели нозематозом. Андрей Малыхин и предпринимательница в этих результатах сомневаются.

- Пчел за несколько недель до этого проверяли и никакого заболевания не нашли, - уточняет Малыхин.

Пока председателю союза известно только об одном заявлении в полицию по факту пчеломора. В самой общественной организации помочь пасечникам решили, устроив флешмоб в соцсетях. Так пчеловоды намерены привлечь внимание к проблеме, которая, по их словам, может дорасти до масштабов прошлого лета. Напомним, что тогда в Курской области погибли тысячи пчелосемей, а причиной их смерти стало отравление агрохимикатами - этот факт подтвердили лабораторно. Из регионального бюджета выделили порядка 15 миллионов рублей в качестве компенсации, и на эти средства многие пчеловоды частично восстановили свои пасеки.

При этом прошлогодний пчеломор выявил и множество проблем в самой отрасли. До массовой гибели большая часть селян не регистрировала пасеки, не заносила пчелосемьи в специальный реестр, а сами насекомые и условия их содержания не проверялись ветеринарами. Теперь многое изменилось. Число официальных пасек в регионе значительно выросло. Появился и профильный союз, который старается снова привлечь внимание чиновников к проблеме.

В региональном управлении ветеринарии корреспонденту "РГ" сообщили, что о ситуации в нескольких районах области осведомлены.

- Конечно, мы знаем и об обоянском инциденте, - отметил заместитель начальника управления Владимир Демин. - Но когда там были зафиксированы первые случаи гибели, еще ничего не цвело - был конец марта. Туда выезжали специалисты и видели, что пчелы больны. Подмор взяли на анализ: часть отвезли в курскую ветлабораторию, часть отдали хозяйке - чтобы она сама могла сделать анализ в любой другой лаборатории. Выяснилось, что пчелы гибнут от нозематоза - это типичное заболевание для этих насекомых. Заразиться они могут просто: выпили из грязной посуды или сели на что-то не совсем чистое - и пожалуйста. Пасечнице дали рекомендации и ее соседям тоже. У остальных проблемы закончились, а вот у нее - продолжаются.

По словам замруководителя управления, нозематоз - не единственная проблема, которая может привести к гибели пчел. Нынешняя весна - холодная, и пчела далеко не летит. Но питаться ей нужно, и многие пасечники начинают подкармливать насекомых прошлогодним медом.

До массовой гибели пчел прошлым летом большая часть селян не регистрировала пасеки

- Но все мы помним, что было в прошлом году, - говорит чиновник. - А если в меде остались какие-то ядовитые вещества? Лучше уж сахарным сиропом подкормить.

Прошлогодний пчеломор научил и пасечников, и чиновников действовать в стрессовой ситуации по определенному плану. Первое, что теперь делают пчеловоды, если насекомые гибнут, - вызывают участкового: он должен зафиксировать этот факт. Затем отбираются пробы на анализ, и в этом случае пасечник может воспользоваться услугами нескольких лабораторий. Если у него есть подозрения, что пчелы погибли из-за определенного агрохимиката, которым пользуется тот или иной фермер на своих полях, то лабораторные результаты послужат весомым аргументом в судебном разбирательстве.

- Но в этом году по области только в одном случае подтвердилась гибель пчел из-за агрохимиката, - отметил Владимир Демин. - Это произошло в Большесолдатском районе, там анализы показали, что пчела "схватила" карбофос. Где она его нашла в это время - неясно, но факт остается фактом.

Впрочем, беспокойство в союзе вызвано не только первыми случаями пчеломора. Андрей Малыхин отмечает, что в районных газетах фермеры стали давать объявления о химических обработках полей.

- Рапс собираются обрабатывать на цвету, - поясняет он. - Пчела летит на него - это хорошая медоносная культура. В Рыльском и Дмитриевском районах уже появились такие сообщения от фермеров.

В управлении ветеринарии, в свою очередь, отметили: если в прошлом году нормативная база практически не регулировала эти процессы, то в нынешнем - все иначе. И фермеры, и пчеловоды имеют множество обязанностей по отношению друг к другу, так что каждую проблему нужно решать в правовом поле. Что же касается компенсаций убытков пасечникам, то в этом году о подобной мере поддержки курские власти речи не ведут.

Платформа для оперативного оповещения пчеловодов о планируемых обработках полей заработала на сайте spasipchel.ru. Для подключения к ней нужно пройти регистрацию, отметив на карте свои пасеки либо - если вы фермер или представитель растениеводческого предприятия - поля. Принцип прост: аграрии загодя указывают дату и время распыления средств защиты растений, и пчеловоды, чьи ульи стоят в радиусе семи километров от мест обработки, получают оповещение по СМС. Зная об опасности, можно закрыть летки или временно переместить ульи подальше от очагов отравления. Платформа не раскрывает данных о местоположении полей и пасек. В первые три года техподдержку проекта обеспечит ПАО "ВымпелКом", затем бразды правления могут быть переданы государству.