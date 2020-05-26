Минздрав: В центре трансплантологии готовы принимать пациентов с COVID-19

Специальное отделение для больных коронавирусом открылось на базе Национального медицинского исследовательского центра трансплантологии имени В.И.Шувалова, сообщили в пресс-службе Минздрава.

Оно рассчитано на 40 коек, оснащено всем необходимым оборудованием, готово к приему пациентов с трансплантированными органами, у которых подтвердился или подозревается диагноз COVID-19. В отделении находится своя реанимация и операционный блок.

Как пояснил руководитель учреждения и главный трансплантолог Сергей Готье, в центре работают врачи с огромным опытом, которые знают, как лечить пациентов с пересаженными органами, в том числе - зараженных коронавирусной инфекцией.

"У наших специалистов есть понимание, как работать с такой группой пациентов, это наш профиль. Именно поэтому мы обратились к министру здравоохранения Михаилу Мурашко и он поддержал нашу идею создания специализированного отделения", - приводятся в сообщении пресс-службы слова Готье.

В НМИЦ трансплантологии уже поступают пациенты из медучреждений Москвы и области.