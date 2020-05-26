Мосгордума выдвинет федеральную инициативу о запрете продажи детям содержащих сжиженные газы товаров

Столичные парламентарии намерены подготовить федеральную законодательную инициативу о запрете продажи детям товаров со сжиженным углеводородом. Необходимое для этого решение было принято в ходе заседания комиссии Мосгордумы по безопасности, спорту и молодежной политике.

Проектом предлагается внести изменения в федеральные законы "Об основных гарантиях прав ребенка в РФ", "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию" и в КоАП. Цель - предотвращение так называемого сниффинга среди молодежи. Депутаты намерены серьезно обсудить эту проблему с экспертами и официально оформить законодательную инициативу на одном из заседаний Мосгордумы.