Мошенник выманил у предпринимателя 44 миллиона рублей

Крупную аферу в сфере строительного бизнеса провели мошенники в столице. В пресс-службе ГУ МВД России по Москве сообщили, что столичные следователи завершили расследование уголовного дела о хищении денежных средств в особо крупном размере.

Было установлено, что злоумышленники сообщили руководителю нескольких столичных организаций заведомо ложную информацию о возможности повлиять на решения государственных органов о сносе зданий, принадлежащих этим организациям. Один из подозреваемых был арендатором у потерпевшего, который и сообщил, что у него есть знакомый, который сможет помочь.

Встретившись с потерпевшим, один из аферистов представился якобы Героем Советского Союза и сообщил о наличии у него обширных связей и знакомств с руководителями различных государственных учреждений и о возможности повлиять на их решения. За свои услуги мужчина попросил денежное вознаграждение, однако, в действительности объявленными возможностями не обладал.

При очередной передаче денег сотрудники уголовного розыска УВД о ЮВАО задержали злоумышленников на Ленинградском шоссе. Общая сумма материального ущерба составила свыше 44 миллионов рублей.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями 30 УК РФ "Приготовление к преступлению и покушение на преступление", 159 УК РФ "Мошенничество". В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

В Главном следственном управлении ГУ МВД России по Москве сообщили, что сейчас уголовное дело направлено в Люблинский районный суд Москвы для рассмотрения по существу.