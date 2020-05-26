Москвичи подали 4 тысячи жалоб на приложение "Социальный мониторинг"

Количество жалоб на приложение "Социальный мониторинг" приблизилось к 4 тысячам. Об этом в эфире "Эха Москвы" заявил руководитель Главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков.

Напомним, что это приложение устанавливается больным с легкой формой коронавируса и ОРВИ, которые выбрали лечение на дому. А также тем, кто живет вместе с ними. Приложение отслеживает геолокацию и "понимает", дома ли находится подопечный.

Большая часть жалоб связана с оспариванием штрафов, заявил Данчиков. Жалобы поданы примерно на 3 процента взысканий, назначенных на основании данных "Социального мониторинга".