На Савеловском направлении Московской железной дороги началось строительство новой станции МЦД-1 Петровско-Разумовская, которая расположится между Тимирязевской и Окружной на пересечении с Октябрьской железной дорогой.

Новая станция на первом этапе будет состоять из одной платформы и наземного моста-конкорса для удобной пересадки на одноименную станцию метро Люблинско-Дмитровской и Серпуховско-Тимирязевской ветки. Подъемы и спуски конкорса будут оборудованы эскалаторами и лифтами, что создаст безбарьерную среду при пересадке.

В будущем на новой станции МЦД-1 появится транспортно-пересадочный узел, что позволит улучшить транспортную доступность и повысить мобильность населения.