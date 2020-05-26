Названы самые дешевые варианты аренды дач в Подмосковье

Минимальная стоимость аренды дачи в Московской области в мае составила 34 тысячи рублей в месяц. Бюджетные варианты арендных дач в Подмосковье в целом можно найти за 34-60 тысяч рублей в месяц. Они расположены в диапазоне от 1 до 50 км от МКАД. Об этом свидетельствуют данные рейтинга, составленного специалистами компании "Инком-Недвижимость".

Рейтинг самых экономичных предложений аренды возглавила дача площадью 45 кв. м на участке 6 соток в СНТ "Круиз" (НАО, 1 км от МКАД). Дача укомплектована новой мебелью и техникой. Стоимость аренды - 34 тысячи рублей в месяц. Коммунальные платежи включены в стоимость найма. Рядом с домом есть поликлиника, магазин, баня. Можно добраться за 15 минут общественным транспортом до станций метро "Румянцево" или "Теплый Стан".

На втором месте расположилась дача за 35 тысяч рублей в месяц. Это двухэтажный дом площадью 350 "квадратов" на участке 30 соток в деревне Яковское (Каширский р-н, 100 км от МКАД). На первом этаже дома - холл и кухня-столовая с русской печью и камином, три спальни, санузел, сауна и бассейн. Второй этаж занимает бильярдная. В доме есть вся мебель и бытовая техника.

На третьем месте - дача за 40 тысяч рублей. Площадь дома 50 кв. м, он находится в рп Быково (Раменский р-н, 18 км от МКАД) на участке 13 соток. Дача сдается впервые, есть новая мебель и бытовая техника. На первом этаже - просторная кухня, на втором - комната с двуспальной кроватью и шкафом. В 15 минутах ходьбы от дома расположена ж/д станция Быково, также курсируют маршрутные такси.

На четвертой строчке 3-этажный дом за 45 тысяч рублей в месяц. Дача площадью 120 кв. м расположена в пгт Менделеево (Солнечногорский р-н, 29 км от МКАД). На первом этаже есть открытая веранда, прихожая, гостиная с камином, кухня, ванная комната, на втором - три спальни. Рядом с домом река Клязьма.

Замыкает майский топ коттедж стоимостью 60 тысяч рублей в КП "Изумрудная долина" (Ногинский р-н, 50 км от МКАД). Дача из бруса, с центральными коммуникациями, меблирована и укомплектована бытовой техникой. Расположен дом на участке 6 соток, рядом с озером. Дом сдается с 13 июня.