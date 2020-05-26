В Госдуме во втором чтении рассматриваются поправки к Гражданскому кодексу - законопроект о так называемом соседском праве. Главная идея законопроекта: соседи, давайте жить дружно! Но что делать, если Иван Васильевич никак не хочет пойти на уступки Петру Ивановичу? На этот и другие вопросы "Российской газеты" ответил первый зампред Московской областной думы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.

Никита Юрьевич, в поправках предлагается расширить понятие соседских участков. Так кого мы скоро будем считать соседями по даче? Тех, кто с нами через забор живет, или всех обитателей СНТ?

Никита Чаплин: Соседи - это все те, кто рядом с нами проживает, а не только те, кто граничит друг с другом заборами. Потому что дым от сжигаемой листвы или шум от строительных работ могут услышать многие. Законопроект объясняет не только права, но и обязанности. То есть нельзя совершать действия, чтобы навредить соседу. Но в то же время соседи должны входить в положение и понимать, что люди могут у себя на участке и что-то строить, и устраивать праздники. Просто все должно быть в рамках разумного и дозволенного. И веселиться можно так, чтобы не вызывать ни у кого раздражения.

Частая история - как делить забор? В советское время была практика: когда ставили заборы, скидывались 50 на 50. Сейчас кто богаче, тот и ставит. А потом предъявляет права. Поэтому в поправках предлагается прописать, что нужно договариваться друг с другом по высоте забора и по оплате за его сооружение. Еще одна новелла: теперь, если над вашим участком нависают плоды с соседского дерева или куста, вы вправе их рвать.

Будет справедливо, если заборы между участками дачники совместно начнут ставить. А кто и как должен согласовывать установку заборов вдоль улиц?

Никита Чаплин: Это решается на общем собрании. Можно, например, договориться, что на улицу будут выходить одинаковые деревянные заборы высотой в 1,5 метра. Или что все заборы будут из сетки. Таким образом, удастся сохранить аккуратный внешний вид.

В апреле был принят новый свод правил для садоводов, в которых теперь указана минимальная площадь участка - 4 сотки, а не 6, как раньше. Почему такое ограничение?

Никита Чаплин: 4 сотки - это тот минимум, на котором можно построиться. На участке меньшей площади сложно соблюсти все градостроительные требования. Но подчеркну, что новый свод правил не обязывает вносить изменения в жизнедеятельность уже существующих СНТ. Он будет применяться лишь в отношении вновь создаваемых товариществ.

Какая судьба у брошенных участков? Как их можно изъять у нерадивых владельцев?

Никита Чаплин: Все зависит от того, в каком состоянии СНТ. Если оно полностью брошенное, то мы рекомендуем местным властям объявить это имущество выморочным и добавить в свою казну. Но таких историй мало. В основном есть участки, где собственник неизвестен или где вступили в наследство и не появляются. Здесь есть вариант передать участок дачному кооперативу, процедуру должна инициировать местная администрация. Потом участок может быть либо передан льготникам, либо выставлен на торги.

Самый короткий путь к решению соседских конфликтов - через медиатора

А как быть, если соседям по даче не удается найти компромисс?

Никита Чаплин: Самый короткий путь к решению конфликтов - через медиатора. В этой роли может выступить, например, председатель правления СНТ.