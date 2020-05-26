Первым послаблением в оплате услуг ЖКХ, которое получили жители Подмосковья после объявления пандемии коронавируса, стала отмена на три месяца платы за капремонт. Власти объявили об этом в марте, а первые платежки без графы "капремонт" начали приходить в начале мая.

И тут оказалось, что одним жителям плату за капитальный ремонт отменили, а другим нет. В региональном министерстве ЖКХ объяснили: аккуратным плательщикам взносы начислять перестали. Но если вы видите в квитанции начисления - значит, именно по этой статье расходов у вас есть задолженность. Не секрет, что некоторые граждане не считают капитальный ремонт полноценной услугой и не всегда аккуратно за нее платят.

Однако буквально на днях власти пересмотрели решение. Как сообщил областной министр ЖКХ Антон Велиховский, в платежках за май и июнь графа "капремонт" будет исключена у всех. "Прежние задолженности в период действия моратория на оплату взносов за капитальный ремонт начисляться не будут", - объяснил Велиховский. Но их снова включат в квитанции в июле, когда мораторий закончится.

Кроме того, власти Подмосковья на три месяца заморозили цены на газоснабжение, содержание и ремонт многоквартирных домов, а также нормативы на горячее водоснабжение, которые планировалось пересмотреть в 21 муниципалитете области. Заморозка начнет действовать с 1 июля и продлится до 1 октября. Это не значит, что традиционного роста тарифов на услуги ЖКХ в июле не будет - заморозить цены на электричество региональные власти не могут. Но, по прогнозам чиновников, коммуналка в июле подорожает не более чем на 2%, что значительно ниже инфляции.