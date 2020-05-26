Под Орлом завели дело о вспышке COVID-19 в доме ветеранов

В Орловской области завели уголовное дело по факту вспышки коронавируса в Крупышенском доме ветеранов. Как сообщили в областной прокуратуре, там выявили новую инфекцию у четверых сотрудников и 22 постояльцев.

- Распространение заболевания стало возможным в результате несоблюдения в учреждении санитарно-эпидемиологических правил в период режима повышенной готовности, - отметила представитель облпрокуратуры Татьяна Цуканова.

Материалы проверки направили в следственные органы, там завели уголовное дело по части 1 статьи 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание граждан).

В прокуратуре составили представление, где отразили факты нарушения законодательства, и направили документ первому заместителю губернатора Орловской области.