Под Тамбовом убит 101-летний ветеран Великой Отечественной войны

В Тамбовской области в своем доме был убит ветеран Великой Отечественной войны и ранена его внучка. Подозреваемый в расправе со 101-летним пенсионером задержан, сообщает СУ СК РФ по региону.

ЧП произошло в селе Тулиновка Тамбовского района. По версии следствия, 46-летний житель того же села разбил окно в доме ветерана и забрался внутрь. При себе подозреваемый имел топор, которым несколько раз ударил старика. Потом заметил, что в доме, помимо ветерана, находится женщина. Он ударил и ее, После чего попытался скрыться.

Ветеран войны от полученных травм скончался на месте. Его тело было обнаружено 26 мая. 38-летняя внучка выжила: когда ее нашли, она была без сознания. Женщина доставлена в больницу.

Следственными органами СК Рф возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство" (часть 1 статьи 105 УК РФ) и "Покушение на убийство" (часть 3 статьи 30, часть 2 статьи 105 УК РФ). Подозреваемый односельчанин ветерана войны был задержан в тот же день. Следователи осматривают место происшествия, опрашивают соседей, родственников, выясняют мотив убийства. К изучению случившегося привлечены криминалисты.