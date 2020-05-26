Под Воронежем два человека погибли в ДТП

Воронежские полицейские выясняют обстоятельства ДТП , в котором погибли два человека, еще двое попали в больницу.
Авария произошла 25 мая в 21.45 на 3 километре съезда с федеральной трассы М-4 "Дон" в сторону села Новоживотинное в Рамонском районе.
- По предварительным данным, 53-летний водитель ГАЗ-31029 "Волга" допустил выезд на встречную полосу, где столкнулся с Volkswagen Tiguan под управлением 23-летней девушки, - рассказали в ГУ МВД по Воронежской области.
Водитель "Волги" и его 46-летняя пассажирка погибли на месте. Из Volkswagen в больницу с различными травмами доставлены две девушки: дама, бывшая за рулем, и 19-летняя пассажирка.