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26.05.2020 08:00
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Половина россиян отказалась от планирования отпуска

Текст: Евгений Гайва
Около 50% россиян в последние недели вынужденно отказываются от планирования отпуска в связи с пандемией коронавируса, их доля выросла более, чем в два раза по сравнению с "докарантинными" показателями. К таким выводам пришли аналитики исследовательского холдинга "Ромир" на основе данных скан-панели потребителей Romir Scan Panel.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Как сообщает "Ромир", в Москве доля людей, отказавшихся от планирования отпуска почти на 10%, выше среднероссийского показателя, что обусловлено традиционно высокой туристической активностью региона.

Фото: AP Photo/Joan Mateu
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Деньги, предназначавшиеся для отпуска, россияне откладывают до следующего отдыха. Причем, в последнюю неделю таких стало больше на 4%.

Выявили аналитики и другие перемены в поведении россиян. Сейчас режим работы постепенно нормализуется. Доля работающих "на местах" вместо "домашнего офиса" увеличивается. Значимая часть опрошенных (40% по России и 48% по Москве) по-прежнему, как и в начале карантинных мер, не работает в настоящее время, что может быть связано не только с безработицей в целом, но и с временным переводом граждан в режим "нерабочего карантина", отмечают в холдинге.

Россияне стали больше беспокоиться о курсе рубля. В последнее время доля тех , кто следит за курсом рубля, превысила число не следящих.

Но непростая экономическая ситуация в стране особо не повлияла на распоряжение финансами. Около 80% не планируют что-либо предпринимать. "Данное поведение может объясняться как когнитивными факторами (недостаточной осведомленностью о возможных вариантах вложений), так и практическими, заключающимися в отсутствии накоплений у большинства граждан", - поясняют аналитики. При этом, больше трети россиян отмечают возможное ухудшение финансового положения по окончании карантина (35% в России и 43% в Москве).

Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС
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Общий фон оценок материального положения и места работы продолжает быть "нейтрально-негативным". Дальнейшие оценки материального положения и трудоустройства зависят от того, как долго продлится пандемия в России, отмечают эксперты.

"Ромир" проводит еженедельное исследование "COVID 19: Покупатель послезавтра Настроения и ожидания" с 19 марта 2020 года. Это аналитика и актуальные данные в динамике о том, как россияне меняют привычки, проводят досуг и строят планы в условиях резко изменившейся обстановки и общей неопределенности из-за карантинных мер.

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