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26.05.2020 20:35
Проект: В регионах

Последний звонок в Нововоронеже прозвенел в онлайн-режиме

В 2020 году главный школьный праздник - Последний звонок - прошел для 150 нововоронежских выпускников в новом формате.
Фото: Александр Кондратюк/РИА Новости Фото: Александр Кондратюк/РИА Новости
Фото: Александр Кондратюк/РИА Новости

Из-за пандемии коронавируса и всеобщей самоизоляции, в городе-спутнике Нововоронежской АЭС не было традиционных линеек. Празднование перебралось в интернет и прошло с соблюдением всех требований безопасности.

Все школы подготовили 30-минутные видеоролики с поздравлениями первоклашек, напутствиями учителей и музыкальными номерами, которые ребята сняли дома. Видео были выложены в социальные сети.

Фото: Нововоронежская АЭС
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Также свои видеообращения записали руководители Нововоронежской АЭС и городской администрации, лидеры общественных организаций.

"Последний звонок - событие, которое переводит вас из поры детства в пору юности - самое прекрасное время! Ваши учителя дали вам все необходимые знания, чтобы вы получили путевку в жизнь и достойно продолжили свой путь. Желаю каждому из вас после окончания школы найти то дело, которое вам по душе. Помните, ваше будущее - в ваших руках", - обратился к выпускникам директор Нововоронежской АЭС Владимир Поваров.

Особенно в видеообращении были отмечены отличники учебы. В рамках отраслевого проекта "Школьник Росатома: собери портфель пятерок" 24 выпускника нововоронежских школ получат благодарственные письма за подписью директора Нововоронежской атомной станции Владимира Поварова.

Фото: Нововоронежская АЭС
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Сделать праздник ярче и радостней помог спецпроект "Школы Росатома". На специально созданной интернет-платформе прошел прямой эфир, к которому в режиме реального времени подключались звезды российской эстрады. Они не только показали новые клипы, исполнили любимые композиции молодежи, но и ответили на их вопросы.

По предварительным подсчетам "Последний звонок-2020" посетили более 80 тысяч школьников атомных городов.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.

Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область Нововоронежская АЭС. Уникальность и безопасность.

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