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26.05.2020 18:36
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

СК: Предполагаемые убийцы гражданки Кубы требовали за нее выкуп

Текст: Александр Степанов

Подозреваемые в убийстве гражданки Кубы требовали выкуп у ее знакомой, сообщила представитель Главного следственного управления Следственного комитета по Москве Юлия Иванова.

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В воскресенье тело 22-летней кубинки было найдено возле мусорных баков на Кастанаевской улице в Москве. По некоторым данным, девушка занималась в столице оказанием эскорт-услуг.

По словам представителя СК РФ, в правоохранительные органы обратилась знакомая девушки, которая рассказала, что с телефона подруги ей пришли сообщения с требованиями выкупа. По подозрению в совершении преступления арестованы Александр Александров, 1981 года рождения, и его знакомая Анастасия Гривкова, 1999 года рождения.

Происшествия Преступления Криминал Правительство Следственный комитет Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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