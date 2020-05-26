СК: Предполагаемые убийцы гражданки Кубы требовали за нее выкуп

Подозреваемые в убийстве гражданки Кубы требовали выкуп у ее знакомой, сообщила представитель Главного следственного управления Следственного комитета по Москве Юлия Иванова.

В воскресенье тело 22-летней кубинки было найдено возле мусорных баков на Кастанаевской улице в Москве. По некоторым данным, девушка занималась в столице оказанием эскорт-услуг.

По словам представителя СК РФ, в правоохранительные органы обратилась знакомая девушки, которая рассказала, что с телефона подруги ей пришли сообщения с требованиями выкупа. По подозрению в совершении преступления арестованы Александр Александров, 1981 года рождения, и его знакомая Анастасия Гривкова, 1999 года рождения.