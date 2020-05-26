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26.05.2020 15:00
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

СК проверяет подозреваемых в убийстве директора солнечногорского ТЦ

Текст: Наталья Козлова

Следствие проверяет пятерых мужчин на причастность к убийству директора торгового цента. Об этом корреспонденту "РГ" рассказали в Следственном комитете по Московской области.

По версии следствия, 4 июня 2019 в поселке Поварово Солнечногорского района от трех выстрелов из пистолета погиб директор местного торгового центра. Погиб прямо на ступеньках центра, когда заходил в помещение магазина. Ни одной фамилии в СК не называют, но известно, что один из подозреваемых - известный тренер.

Фото: Донат Сорокин/ТАСС
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Сотрудники СК по Московской области вместе с сотрудниками УУР ГУ МВД по Московской области по "горячим следам" удалось установить и задержать сожительницу погибшего. Ей было предъявлено обвинение в организации убийства, совершенного группой лиц по предварительному сговору (ч.3 ст.33, п."ж" ч.2 ст.105 УК РФ). А так же была установлена ее причастность к организации разбойного нападения на потерпевшего, совершенное в 2017 году. Кроме того, были задержаны трое мужчин, совершивших то старое преступление.

При отработке непосредственных исполнителей убийства, следствием установлен круг подозреваемых, в который вошли пять мужчин в возрасте от 32 до 44 лет.

Во время обысков дома у подозреваемых, нашли предполагаемое орудие преступления - пистолет с глушителем и патроны, а также мотоцикл, на котором исполнители прибыли и скрылись с места происшествия, а также иные вещественные доказательства.

Сейчас устанавливают роль каждого из пяти задержанных.

Происшествия Правосудие Следствие Правительство Следственный комитет Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область

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