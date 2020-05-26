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Текст:   Александр Мелешенко 
18:31 26.05.2020

Сколько стоят самые дешевые квартиры в премиум-новостройках Москвы

В премиальных новостройках в центре Москвы можно найти жилье с относительно низкой ценой, больше характерной для бизнес-класса. К такому выводу пришли аналитики риелторской компании "Метриум", выбравшие самые доступные предложения в премиум-новостройках внутри Третьего транспортного кольца.
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

По данным компании, внутри ТТК размещен 41 из 61 такого проекта в Москве, при этом в пересчете на квартиры или апартаменты соотношение становится почти одинаковым. Это объясняется тем, что ближе к центру сосредоточены точечные проекты небольшой площади.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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Отдельные лоты внутри ТТК можно купить по средним ценам бизнес-класса - 258 тысяч рублей за квадратный метр. Правда, в большинстве случаев такая цена касается апартаментов, а не квартир.

К примеру, в строящемся комплексе в районе Замоскворечье стоимость апартаментов начинается от 10,7 миллиона рублей за 32,5 "квадрата". Цена за метр здесь стартует с 224,2 тысячи. Следом по цене идет комплекс в 10 минутах ходьбы от метро "Белорусская" - там минимальная стоимость квадратного метра 270 тысяч рублей. Цены на апартаменты начинаются от 28 миллионов за почти 60 квадратных метров.

Замыкает тройку самых доступных предложений клубный комплекс возле метро "Тульская". В нем всего 36 апартаментов, минимальный бюджет покупки - 16,5 миллиона за апартаменты площадью 51,6 квадратных метра. Наименьшая цена "квадрата" достигает 290 тысяч рублей.

Фото: iStock
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На четвертом месте проект на Ленинградском проспекте рядом с метро "Динамо". Цена квадратного метра начинается от 311 тысяч рублей, а самые доступные апартаменты в стиле лофт обойдутся покупателям в 24 миллиона рублей за 58 квадратных метров.

Замыкает пятерку ЖК на Большой Спасской улице. "Комплекс состоит из двух 22-этажных домов, в которых спроектировано в общей сложности 220 квартир. Минимальная стоимость квадратного метра в проекте составляет 340,8 тысячи рублей, а цены на квартиры начинаются от 13,4 миллиона рублей за 31,5 квадратных метра", - отметили в "Метриум".

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