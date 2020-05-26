Столичные поставщики тепла не досчитались 18% оплаты за услуги

Основной поставщик тепла и горячей воды в столичные дома в апреле не досчитался оплаты за предоставленные ресурсы. Кто копит коммунальные долги, рассказали "РГ" в Московской объединенной энергетической компании (МОЭК).

Как рассказали "РГ" в пресс-службе МОЭК, общий долг только Топ-100 неплательщиков из Антирейтинга должников к маю превышает 8,6 млрд рублей. При этом в минувшем апреле компания не досчиталась еще 18 процентов оплаты за предоставленные ресурсы. Из всех групп потребителей наибольшее количество должников, как и ранее, это частные управляющие компании в сфере ЖКХ. "Их платежи в апреле этого года сократились на тридцать процентов по сравнению с серединой весны прошлого года, - рассказали "РГ" в пресс-службе поставщика энергоресурсов. - И зачастую это не вина жителей, в принципе они исправно оплачивают полученные ресурсы через свои управляющие компании. Мы это видим по части жителей, которые рассчитываются с нами по прямым договорам - здесь платежная дисциплина гораздо выше. А вот управляющие компании не спешат их нам передать, а распоряжаются ими по своему усмотрению. Ведь часто такие компании входят в крупные холдинги, занимающиеся строительной, торговой или какой-то другой сферой. Порой наши средства оказываются для них своеобразным кредитом. Взыскиваем долги через суды. И обычно выносится решение не только по возврату долга, но и по выплате пени за просрочку платежа, порой эта сумма сравнима с самим долгом". Сейчас, в соответствии с постановлением правительства РФ, до 1 января 2021 года введен запрет на отключение коммунальных услуг за долги, начисление штрафов и пени за несвоевременную или внесенную не в полном объеме плату за коммунальные услуги. Поэтому в суды поставщик тепла и горячей воды обращается, но вернуть должники ему обязаны будут только долг, образовавшийся с 6 апреля.

В пресс-службе не исключили, что недобросовестные управляющие компании-должники будут дожидаться окончания срока эмбарго на пени, тем более, что за это нарушителям ничего не будет. Даже тем, которые уже сделали миллиардные долги.

Помимо частных управленцев, есть недоимки у организаций, финансируемых из федерального бюджета. Здесь уровень долга МОЭКу вырос на 10 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Что касается столичных бюджетных организаций, например, детских садов, школ, больниц, то они наиболее стабильно исполняют обязательства по оплате ресурсов.

Как рассказал директор филиала МОЭК Александр Запруднов, большие задолженности за поставленную ранее тепловую энергию могут негативно сказаться на начатой подготовке к будущему отопительному периоду. "Не стоит списывать рост долгов на технические проблемы или невозможность посещения клиентских офисов, - говорит Запруднов. - Для удобства клиентов компания обеспечила возможность передачи данных и оплаты услуг в онлайн-режиме".

Отметим, что столичные энергетики особой разницы в оплате за электричество не заметили. Как рассказали в пресс-службе Мосэнергосбыта, полученные средства в марте и апреле вполне сопоставимые с платежами в аналогичный период прошлого года.

Напомним, что в столице во время режима повышенной готовности можно проверить и оплатить Единый платежный документ, передать показания и оплатить расход электроэнергии, а также отправить показания счетчиков воды онлайн на портале mos.ru или напрямую на порталах ресурсоснабжающих организаций.