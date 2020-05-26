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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В "Москва-Сити" открылся магазин, где товар оплачивается автоматически

Российская газета - Федеральный выпуск № 112(8166)
В Московском международном деловом центре "Москва-Сити" (Пресненская набережная, 12) открылся круглосуточный супермаркет, в котором нет кассовых аппаратов, продавцов, охранников и очередей, а покупатели чувствуют себя как дома. Поход за продуктами в новый магазин проходит быстро и без лишних слов.
Фото: Сергей Михеев/РГ Фото: Сергей Михеев/РГ
Фото: Сергей Михеев/РГ

На входе нужно отсканировать расположенный на турникете QR-код с помощью мобильника, скачав на него приложение Take&Go от Сбербанка, в который нужно ввести данные о банковской карте для оплаты покупок. После этого бери нужные товары и иди домой. Деньги с карты спишутся автоматически.

Фото: iStock
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На полках здесь - фрукты, овощи, молочка, колбасы, готовые блюда, снеки. Словом, все как в обычном супермаркете. Десятки камер наблюдения, объединенные искусственным интеллектом, непрерывно отслеживают наполняемость полок и безошибочно собирают в виртуальную корзину выбранные покупателем продукты. Если человек взял продукт, но передумал и вернул его на место - товар тут же удаляется из корзины. Чтобы расплатиться, в очереди стоять не нужно. На выходе деньги сами спишутся с карты, а чек придет на телефон и электронную почту.

Обмануть "умный" супермаркет сложнее, чем украсть товар в обычном магазине. Считывая QR-код с мобильника, система получает данные о личности покупателя, так как к приложению привязана карта, а у банка есть все паспортные данные клиентов. "Теоретически человек может привязать пустую карту и деньги за товары невозможно будет списать, но повторный вход для держателя этой карты и этого аккаунта в приложении будет закрыт, пока долг за покупку не будет погашен", - объяснила Юлия Лебедь, пиар-директор сети "Азбука вкуса".

Один из плюсов технологии - возможность ее внедрения как в формате мини-киоска, так и в полноценном супермаркете.

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